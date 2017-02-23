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دورية امنية بسوسة تكشف عن شبكة مختصة في الاتجار بالاثار

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - عثر أعوان دوريّة مركز الأمن الوطني بسهلول بولاية سوسة داخل سيارة تحمل ترقيما اجنبيا تم ايقافها وتفتيشها على كيس يحتوي على 663 قطعة نقديّة أثريّة واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية ان اربعة اشخاص كانوا على متن السيارة المعنية كما كانوا ينوون التفريط في هذه القطع بالبيع بالجهة كما تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 5 الاف أورو (حوالي 12 الف دينار) لدى سائق السيّارة.
واضاف البلاغ ان النيابة العموميّة بسوسة أذنت بعد استشارتها بالإحتفاظ بالمعنيّين وحجز القطع النقديّة الأثريّة والمبلغ المالي المذكور وتحرير قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإتجار في قطع أثريّة".




Publié le:2017-02-23 11:01:17

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