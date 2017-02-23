القبض على مرتكبي حادثة حرق العلم بالمرناقية

Jeudi 23 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 09:28:22

- تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بمنوبة التابعة لاقليم اريانة من القبض مساء امس الاربعاء على مرتكبي عملية حرق علم تونس الوطني بساحة الشهداء بالمرناقية بتاريخ 04 ديسمبر 2016.وتفيد المعطيات المتوفرة حول العملية، حسب ما أبرزه مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة، انه "بعد تعمد مجهولين حرق علم تونس بساحة الشهداء المواجهة لمقر معتمدية المرناقية، تم فتح تحقيق في الغرض وتواصل التحري في الامر الى حين حصر الشبهة في احد المنحرفين، وباستنطاقه اعترف بارتكابه العملية صحبة شابين اخرين اثناء تسكعهما ليلا بالساحة، حيث صعد احدهم وقام بإنزال العلم، في حين تولى الشخصان الاخران حرقه".وبجلب الطرف الثاني في الحادثة، اعترف بدوره بما بدر عنه، فيما لايزال البحث جار عن الطرف الثالث في انتظار احالتهم على القضاء من اجل تهمة "انزال وحرق الراية الوطنية".ن ع/باشا