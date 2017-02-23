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Politique

الجهيناوي يستقبل النائب المستقيل لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية موسى الكوني

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 22 فيفري 2017 النائب المستقيل لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية موسى الكوني.

ومثل اللقاء فرصة شرح خلالها وزير الخارجية مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول ليبيا والمراحل التي تم قطعها في إطار هذه المبادرة وخاصة نتائج اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية الاثنين 20 فيفري 2017 بقصر قرطاج بوزراء خارجية تونس ومصر والجزائر وعلى "إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" الذي تم توقيعه عقب اللقاء.

كما أطلع الوزير الضيف الليبي على نتائج الاجتماع الوزاري الثلاثي المنعقد يوم 19 فيفري 2017 بمقر الوزارة لاستعراض نتائج المشاورات التي أجرتها كل من تونس ومصر والجزائر مع مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بينهم وتهيئة الظروف الملائمة لجمعهم على طاولة الحوار.

وشدد السيد خميس الجهيناوي على أن أي حل يجب أن ينبثق عن حوار بين الليبيين على اختلاف توجهاتهم من أجل تجاوز الأزمة الحالية في هذا البلد الشقيق والتوجه نحو حل توافقي يجمع كل الأطراف الليبية.
من جهته أثنى السيد موسى الكوني على المبادرة الرئاسية حول ليبيا منوها بالجهود التونسية الكبرى لتشجيع الليبيين على تحقيق مصالحة شاملة تؤمن الأمن والاستقرار في ليبيا.



Publié le:2017-02-23 07:41:42

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