الافراج ج مؤقتا عن العدل المنفذ المحال بتهمة انتحال صفة

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 20:55:30

- أفرج رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مؤقتا، مساء اليوم الاربعاء، على العدل المنفذ الذي أودع السجن منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن أحاله ممثل النيابة العمومية على أنظاره، بتهمة انتحال صفة، وفق تصريح أدلى به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم 19 مارس القادم، بطلب من هيئة الدفاع، لإعداد دفوعاتها عن منوبها.وعبر ضو كشيد، أحد عدول التنفيذ، في تصريح ل"وات"، عن ارتياحه لقرار الإفراج، معتبرا أن "الإفراج يؤكد أن قرار الإحالة على المادة الجزائية لم يكن صائبا"، حسب تقديره.وكان عدد من عدول التنفيذ قد حضروا يوم الاثنين الماضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة محتجين على قرار وكيل الجمهورية القاضي بإحالة زميلهم على المحاكمة بحالة ايقاف بتهمة انتحال صفة، وذلك بعد أن تبين لوكيل الجمهورية تعمد العدل المنفذ المحال، القيام بأشغال بدائرة جندوبة، بعد أن صدر في شأنه قرار بالنقلة إلى دائرة تونس 1، وهو الأمر الذي وصفه عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ، الطاهر بن نصر ب"التعسفي"، معتبرا أن ما قام به زميلهم، الموقوف آنذاك، "لا يرتقي إلى مستوى الجريمة الجزائية".زوابي