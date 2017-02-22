وزير الدفاع الوطني يحضر فعاليات المؤتمر الدولي للدفاع ومعرض ''IDEX 2017'' بأبو ظبي ويلتقي ثلة من سامي المسؤولين الإماراتيين

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 19:54:12

- حضر وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، مرفوقا بوفد عسكري رفيع المستوى، فعاليات المؤتمر الدولي للدفاع ومعرض "IDEX 2017 "، الذي ينتظم من 18 إلى 23 فيفري الجاري بأبو ظبي، بمشاركة 1200 شركة مختصة في الصناعات العسكرية من 57 دولة، وذلك بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الامارات العربية المتحدة.وكان لوزير الدفاع الوطني، لقاء مع أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الامارات العربية المتحدة ، على هامش فعاليات المعرض، تم خلاله التطرق الى ضرورة دعم التعاون العسكري في مجالات التكوين والتدريب والاستعلام والصحة العسكرية، بما يعزز القدرات العملياتية للقوات المسلحة في البلدين للتصدي للإرهاب.كما تم التأكيد في هذا المجال، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، على أهمية دور الفكر والثقافة والخطاب الديني المعتدل في وقاية الشباب من التنظيمات الدينية المتطرفة، التي تقوم باستقطابهم والتغرير بهم.وإلتقى الحرشاني كذلك، مع فارس المزروعي مساعد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الامنية والعسكرية بمركز المعارض، وتمحور اللقاء حول مزيد دعم العلاقات بين البلدين، ومنقاشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بالامن في شمال افريقيا والشرق الاوسط .وأعرب بالمناسبة عن إرتياحه لمتانة العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين، مثمنا تفاعل دولة الامارات العربية المتحدة مع مشاغل تونس الأمنية والتنموية، ومبادرتها إلى إعادة منح التأشيرة للتونسيين، "بما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين لمزيد دعم التعاون الثنائي، ومعالجة القضايا الأمنية عبر قراءة موضوعية للوضع الامني بالمنطقة عموما ".وبين في هذا المجال، أن مكافحة الارهاب لا يكمن فحسب في الحل الامني والعسكري ، بل ان الامر يتعلق بمعركة ثقافية وفكرية ودينية، قوامها الحداثة والوسطية والاعتدال، فضلا عن المقاربة التنموية بمختلف ابعادها .من جهته، أكد المزروعي، أنه بفضل التواصل الامني والسياسي بين البلدين، تم اعادة منح التأشيرة الى التونسيين، بما سيساهم في مزيد دعم أواصر الاخوة بين الشعبين الشقيقين، وتيسير التعاون في كافة المجالات، مشيرا الى ان تونس تبقى وجهة سياحية مميزة للاماراتيين، لما تزخر به من مخزون ثقافي وحضاري متنوع.وقال بخصوص الوضع الأمني بشمال افريقيا والشرق الاوسط، إن التنظيمات الدينية المتطرفة والارهابية، "قد خطفت عقول الشباب وتلبست به لخدمة اطراف أجنبية لا تريد خيرا للعرب، وان مقاومة الارهاب يجب ان تكون عبر الثقافة والفكر المستنير والخطاب الديني المعتدل، فضلا عن الحل الامني والعسكري".وأشاد كذلك بمبادرة تونس من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بمعية الجزائر ومصر، مبرزا دعم بلاده لهذه المبادرة في سبيل ان تستعيد ليبيا الشقيقة امنها واستقرارها.كما التقى وزير الدفاع الوطني، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، بضاحية البطين بأبو ظبي.وكان اللقاء مناسبة للتعرف على دور الثقافة الاماراتية في النهوض بالبلاد والمحافظة على التراث.أيمن