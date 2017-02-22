الخطوط التونسية تطلق عرضا خاصا بالجالية التونسية بالخارج من 31 مارس الى 01 جوان 2017

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 19:52:14

- تطلق الخطوط التونسية، بداية من يوم غد الخميس والى غاية 31 مارس 2017، عرضا خاصا لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج يشمل الرحلات من والى فرنسا والمانيا وبلجيكيا وايطاليا والنمسا وهولندا وسويسرا وإسبانيا والبرتغال والمغرب والعربية السعودية.ويقترح العرض تخفيضات تصل الى 30 بالمائة على الاسعار الدنيا للتعريفة الخاصة بالتونسيين بالخارج دون احتساب الضرائب، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن الناقلة الوطنية.ويتوفر هذا العرض عبر نقاط البيع الخاصَة بالخطوط التونسية ومختلف وكالات الأسفار المصادق عليها، وفق شروط محددة على ان تمتد فترة السفر من 01 جوان 2017 إلى 31 أوت 2017 ( تاريخ آخر سفرة) على ان تكون فترة المكوث الدنيا بالوجهة المقصودة 3 ايام.وتفرض الشركة على المستفيدين من العرض فترة مكوث قصوى ب3 اشهر بالوجهة المقصودة مع وزن امتعة يساوي 32 كلغ وتتيح للمسافر حرية الاختيار بين حمل حقيبة او اثنين عوضا عن حقيبة واحدة.كما يحظى الأطفال والشباب بتخفيضات خاصة على التعريفة ّ دون إحتساب الضرائب بنسبة 33 بالمائة بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمراهم بين 02 وأقل من 18 سنة و25 بالمائة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و أقلّ من 26 سنة.واضاف البلاغ انه فضلا عن هذا العرض الخاص بالجالية التونسية بالخارج، تستعدّ الناقلة الوطنية للموسم الصيفي القادم ببرمجة 50 ألف مقعد أي بزيادة 20 ألف مقعد مقارنة بالموسم الماضي موزّعين على كامل شبكتها.كما سخّرت الشركة كل امكانياتها البشرية واللوجستية لتوفير أفضل الظروف الممكنة لتنقل التونسيين المقيمين بالخارج.ديجة