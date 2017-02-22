الحكم على الارهابي أحمد المالكي المعروف ب''الصومالي'' ب24 سنة سجنا

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 19:46:48

- قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في الجرائم الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، بالحكم على الارهابي أحمد المالكي المعروف ب"الصومالي" بالسجن 24 سنة ، على خلفية قضية أحداث فيفري 2014 في رواد.وثبت تورط الارهابي "الصومالي"، وفق تصريح خص به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم الاربعاء (وات) ، في جرائم الانضمام الى تنظيم ارهابي، وتوفير ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم له علاقة بجرائم ارهابية ، وتلقي تدريبات عسكرية ، وتوفير أسلحة وذخيرة.كما قضت الدائرة، حسب ذات المصدر ، بسجن 4 متهمين اخرين ، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات ، اضافة الى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من أجل عدم الاشعار.وتعود أحداث رواد فيفري 2014، الى تعمد مجموعة ارهابية ، التحصن بمنزل في رواد ، واندلاع مواجهة مسلحة بينهم وبين قوات الأمن الوطني التونسي، أسفرت عن مقتل 7 ارهابيين من بينهم الارهابي الخطير كمال القضقاضي الذى تورط في اغتيال السياسي الشهيد شكرى بلعيد.تجدر الاشارة الى أن "الصومالى" مورط كذلك في اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمى.أيمن