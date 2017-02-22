إمضاء اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للفنون والحرف في القصرين والمجلس الثقافي البريطاني

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 21:02:32

- تمّ اليوم الخميس بفضاء المعهد العالي للفنون والحرف في القصرين، إمضاء اتفاقية شراكة بين المعهد والمجلس الثقافي البريطاني، تهدف الى بعث مركز إشهاد في اللغة الأنقليزية ، بهذه المؤسسة التعليمية ، يمكّن من التحصل على شهادة في اللغة الانقليزية معترف بها دوليا، بحضور سفيرة بريطانيا بتونس ومدير المجلس الثقافي البريطاني ووالي الجهة وثلة من الاطارات الجهوية والمحلية .وعلى هامش فعاليات إمضاء هذه الاتفاقية ، أوضح مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين عبد اللطيف بوزيدي أن هذا المركز يعتبر من أهم الاختبارات لمعرفة مستوى الممتحنين في اللغة الأنقليزية حسب المعايير الدولية وهو موجه الى جميع الفئات العمرية .وأكد أن هذا التعاون يعتبر تجربة رائدة في اطار تفتح المعهد على محيطه الاقتصادي والاجتماعي وسعيه لتطوير منظومة التكوين والاشهاد ومزيد اشعاع المجلس الثقافي البريطاني وتعميم خدماته على مختلف جهات البلاد التونسية بما فيها الجهات الداخلية ، فضلا عن فتح افاق كبرى أمام المتحصلين على شهائد من المركز من العمل في المؤسسات الدولية وإعطائهم الأولوية في الاستفادة ببرامج التعاون الدولي، وفق تعبيره .وفي تصريح إعلامي أقيم بالمناسبة ، أكدت سفيرة بريطانيا بتونس لويز دي سوسا أنّ التعاون مع البلاد التونسية يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لبريطانيا، التي تحرص دائما على دعم التعاون مع تونس في مختلف المجالات بما في ذلك مجال دعم تدريس اللغة الانقليزية بالمؤسسات التربوية التونسية بغية تطوير مستواهم في هذه اللغة، التي تعد الأكثر انتشارا في العالم ، وفتح أفاق رحبة أمام التونسيين وتمكينهم من فرص عمل سواء في تونس أو في الخارج.وبمناسبة زيارتها لهذه المؤسسة التعليمية ، التقت سفيرة بريطانيا بعدد من طلبة المعهد العالي للفنون والحرف واستمعت الى مقترحاتهم ، التي تعلق أبرزها بالنظر في إمكانية ابرام اتفاقية توأمة وتعاون مع الجامعات البريطانية لمزيد تطوير ودعم تدريس اللغة الأنقليزية في الجهة والتوجه نحو اللغة الانقليزية العالمية.وقد واكبت سفيرة بريطانيا والوفد المرافق لها جملة من الفقرات التنشيطية والثقافية من إنتاج ثلّة من طلبة المعهد العالي للفنون والحرف.لطيفة/جود