وزير الصناعة والتجارة يدعو في الرباط الى ارساء شبكة معلوماتية عربية افريقية حول امكانيات الشراكة

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 19:40:16

- دعا وزير الصناعة و التجارة، زياد العذاري، إلى إنشاء شبكة معلوماتية عربية افريقية تتضمن المعطيات الاقتصادية والتجارية حول إمكانيات الشراكة والتكامل الاقتصادي وتشخيص سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الدول العربية والافريقية.وقال، خلال مشاركته في فعاليات منتدى إطلاق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، يومي 22 و23 فيفري 2017، "إن التعاون العربي الافريقي يعتبر من ضمن أولويات السياسة الخارجية لتونس نظرا للصلات التاريخية والجغرافية والثقافية التي تربط تونس بمحيطها العربي والمغاربي والإفريقي".وأضاف الوزير، أن تونس قد جدّدت اتصالاتها ببعض التجمّعات الاقتصادية الإقليميّة الإفريقية، كالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا من أجل إعادة تفعيل مسار المشاورات حول إمكانية إبرام اتفاقيات تجارية مع هذه التجمعات لتعميق اندماجهاا في الفضاء الإفريقي.أما بخصوص التبادل التجاري بين تونس وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه رغم تسجيل نمو متواصل، يبقى التبادل دون الإمكانيات والأهداف المرسومة من قبل حكومة الوحدة الوطنية مضيفا أنه قابل للتطوير بفضل المبادرات التي يتم إقرارها على المستويين الوطني والإقليمي.وشدد العذاري على حرص تونس على توسيع قاعدة التمثيل التجاري والدبلوماسي في إفريقيا فضلا عن إقرار امتيازات وتشجيعات لفائدة المؤسسات التونسية لحثها على الانتصاب بالأسواق الإفريقية فيما تزال المفاوضات جارية إقليميا من أجل إقامة منطقة تبادل حر قاريا.وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى، الذي تشترك في تنظيمه كل من المملكة المغربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى زيادة حجم تدفقات التجارة بين كل من الدول العربية والدول الإفريقية من منطقة جنوب الصحراء الإفريقية المنتمية إلى منظمة التعاون الإسلامي كما يعمل على توفير فرص وتقديم منتجات وحلول تمويلية لمزيد تشجيع وتمويل التجارة وتأمين الصادرات إضافة إلى إعداد برامج لتنمية القدرات في المسائل المتعلقة بالتجارة.انتظار