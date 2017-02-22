تسجيل 4 حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي صنف ''أ'' في صفوف تلامذة مدرسة ''العباسية '' في معتمدية ماجل بلعباس

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات - سجلت فرق المراقبة الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالقصرين مطلع الأسبوع الجاري ، اصابة أربع حالات بالالتهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" في صفوف تلامذة مدرسة " العباسية " في معتمدية ماجل بلعباس وتمّ توجيههم للمستشفى المحلي بالمنطقة وإخضاعهم للفحوصات والكشوفات اللازمة واتخاذ الاجراءات الضرورية في شأنهم، وفق ما صرّح به عشية اليوم لمراسلة (وات) المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني .

وأوضح الشعباني أن الفرق المذكورة ، المتكونة من الطبّ المدرسي والجامعي وحفظ الصحة والصحة الأساسية ، تحولت مطلع الأسبوع الجاري الى مدرسة "العباسية " فور تلقيها إشعارا من طرف الأسرة التربوية بهذه المدرسة يفيد بوجود علامات لهذا الفيروس في صفوف 6 تلامذة وتولت متابعة الوضع داخل هذه المؤسسة التربوية ، عبر فحص التلاميذ المعنيين والتأكد من وجود هذا الفيروس في أربع حالات فقط ، مضيفا أنها قامت بعد تأكدها من وجود هذا الفيروس بإجراء تقرير صحي لكافة تلامذة المدرسة ، البالغ عددهم أربعمائة تلميذ وتلميذة ، وللإطارات التربوية العاملة للكشف من مدى سلامتهم من هذا الفيروس من عدمه .

وبيّن المسؤول الجهوي أن قلة النظافة وشرب مياه ملوثة تعدّ من أكثر العوامل التي تساهم في الاصابة بهذا الفيروس وانتشاره وأن الفرق الصحية بالجهة كثفت خلال هذه الفترة من حملاتها التحسيسية والتوعوية والتثقيفية داخل المؤسسات التربوية بهدف تجنب العدوى وانتشار هذا الفيروس ووجهت ملاحظات للمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين بغية مزيد العناية بنظافة المجموعات الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب للتلاميذ ومراقبتها باستمرار.

لطيفة /جود









Publié le:2017-02-22 20:08:05

