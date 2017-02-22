تونس ترغب في الاستئناس بالتجربة الألمانية في مجال العمل والشؤون الاجتماعية

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 19:18:32

- أعرب وزير الشؤون الاجتماعية أمس الثلاثاء في لقاء ببرلين (ألمانيا) مع وزيرة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية أندريا ناهلس عن رغبة تونس في الاستئناس بالتجربة الألمانية في مجال العمل والشؤون الاجتماعية.وبين الوزير، بالمناسبة، أن العلاقات التونسية الألمانية تعتبر نموذجية من حيث حجم الاستثمارات (الشريك الثالث لتونس) ونوعيتها (صناعات ذات قيمة مضافة عالية).وذكر أن تونس تعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات من أجل تعزيز ديمقراطية الحوار الاجتماعي بها مشيرا إلى أهمية مشروع "الحوار الاجتماعي بالضفة الجنوبية للمتوسط" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي في دعم هذا التوجه.واستعرض أوجه التعاون بين تونس وألمانيا في مجال النهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وكذلك مجال تقويم الأعضاء، معربا عن رغبته في تكثيف هذا التعاون لاسيما من خلال دعم مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء بتونس.من جهتها أكدت الوزيرة الألمانية استعداد بلادها لتقديم الدعم لتونس في مجال الصحة والسلامة المهنية و رحبت بدعوة السيد محمد الطرابلسي لها بزيارة تونس قصد الاطلاع على التجربة التونسية في هذا المجال.اج/مر/ ع ت