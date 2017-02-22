وزير التربية : سأقاضي كل من يتهم الوزارة والقائمين عليها بالفساد دون حجج أو أدلة

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 17:27:04

- أكد وزير التربية، ناجي جلول، اليوم الاربعاء، على هامش إشرافه على إحياء اليوم الوطني لصحة الفم والاسنان بالوسط المدرسي بالمدرسة الابتدائية الهادي شاكر بباردو، أنه سيقاضي كل من من يتهم الوزارة أو القائمين عليها بالفساد، دون وجه حق أو اثباتات، معتبرا ذلك من "قبيل الثلب الذي يعاقب عليه القانون"، وفق قوله.ودعا، في رده على أسئلة الإعلاميين، تعلقت بشبهات الفساد التي يتم تداولها بشأن إحداث ديوان الخدمات المدرسية كل من يتهم الوزارة بالفساد إلى تقديم المؤيدات، والتوجه إلى القضاء، مبينا أن الوزارة قامت بإحداث خلية للحوكمة ولمحاربة الفساد للتصدي لهذه الآفة التي مست عديد المجالات بالوزارة على غرار العمل الإداري والغيابات المبررة بعطل مرضية على سبيل المجاملة، وكذلك التلاعب في مجال البناءات، وقد تم، وفق الوزير، تتبع العديد من المسؤولين على ذلك قضائيا وهم في حالة ايقاف.وأوضح، في ذات السياق، أن إحداث ديوان للخدمات المدرسية لا يعد بدعة، وهو سيمكن من تطوير الخدمات المدرسية، ومن تحسين نوعية الأكلة وتأمين نظافة وصحة الوجبة التي يتم تقديمها للأطفال، وذلك عن طريق مختصين في هذا المجال، ما يتيح لمديري المؤسسات التربوية التفرغ للعمل البيداغوجي.وعلى صعيد آخر، قال جلول إن العمل النقابي والاحتجاج حق دستوري، مشيرا إلى التحديات المطروحة على المنظومة التربوية حاليا وأهمها الاصلاح التربوي والاهتمام بالصحة المدرسية وتأمين التحصيل العلمي للتلاميذ وحسن سيرورة السنة الدراسية.وفي ما يتعلق باليوم الوطني لصحة الفم والاسنان بالوسط المدرسي، أكد وزير التربية وجود حملات تحسيسية وصحية في جميع أنحاء البلاد للتوعية بأهمية النظافة والوقاية من الأمراض المعدية في الوسط المدرسي.يذكر أن تلاميذ المدرسة الابتدائية الهادي شاكر بباردو قدموا، في الاحتفال بهذا اليوم، عرضا مسرحيا وتغنوا بأناشيد تؤكد على ضرورة العناية بصحة الفم واكبها جلول الذي تابع درسا شاهدا حول الغذاء الصحي.اج/ بهج