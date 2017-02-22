الثلاثاء القادم تجمع مركزي أمام قصر الحكومة وتجمعات جهوية لكافة العاملين في قطاع الإعلام

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 15:00:25

- قررت الهياكل المهنية المعنية بقطاع الإعلام، تنفيذ تجمع مركزي لكافة العاملين في القطاع أمام قصر الحكومة بالقصبة، وتجمعات جهوية أمام مقرات الولايات يوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري، احتجاجا على المنشور عدد 4 الذى أصدرته رئاسة الحكومة مؤخرا، والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجى البغوري في لقاء إعلامي انتظم اليوم الاربعاء إثر إجتماع ضم ممثلي الهياكل المهنية الممثلة للقطاع ، أن خلية الأزمة المنبثقة عن هذا الاجتماع ستبقى في حالة انعقاد لتدارس خطوات تصعيدية أخرى بما فيها الإضراب العام في صورة عدم الاستجابة للمطلب المذكور، وعدم مراجعة الأمر الحكومى المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك تنظم اخلاقيات الموظف العمومي .وقال البغوري "إن الهدف ليس الإضراب العام في حد ذاته بل تجاوز كل التضييقات على عمل الصحفيين " ، مبينا عدم إقرار الإضراب العام مباشرة مرده وجود أصداء على أنه سيتم التراجع عن المنشور .وبين أن النقابة تلقت عشرات الشكاوى من الإعلاميين تعلقت بتعرضهم لصعوبات أثناء أداء مهامهم خاصة على مستوى الجهات التي أصبح عمل الصحفي فيها غير ممكن وشبيه بالعمل في مناطق النزاع بسبب تهرب المسؤولين من إعطاء المعلومة بتعلة المنشور عدد 4 ، وفق تعبيره.وفي هذا الصدد أوضح أن العمل الصحفي أصبح غير مكتمل لاكتفائه بمصدر وحيد وعدم توفر المصدر الرسمي، وهو ما من شأنه المس من حق المواطن في المعلومة ومن دور الصحفي والقيام بعمله ومن جودة الصحافة ومهنيتها.و أشار إلى أن هذا الإجراء جاء في مناخ يتسم بالتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون وخاصة المصورون ، معتبرا أن العودة إلى مطالبة الصحفيين بالتراخيص بدعة جديدة سيما وأنهم يحملون بطاقات مهنية تثبت هوياتهم.كما طالب البغورى بالإسراع في تفعيل القرارات الوزارية المتعلقة بقطاع الصحافة والإعلام التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوم 14 جانفي الماضي.يذكر ان الهياكل المهنية المعنية التي اجتمعت اليوم تمثلت في كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للاعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية.ليلى