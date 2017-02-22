قرطاج: إجتماع لمتابعة تنفيذ المشاريع المعلنة عنها في إطار مبادرة رئيس الدولة لدفع التنمية والتشغيل

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 14:51:18

- أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الاربعاء 22 فيفري 2017 بقصر قرطاج على إجتماع لمتابعة تنفيذ المشاريع المعلنة عنها في إطار مبادرة رئيس الدولة لدفع التنمية والتشغيل.وستساهم هذه المشاريع، التي تمّ الاعلان عنها خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بمجموعة من المستثمرين يوم 25 نوفمبر 2016، في بعث حوالي 50 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر ب 14 ولاية داخليّة ذات أولويّة، بمبلغ استثمارات جملي يقدّر ب 1500 مليون دينار، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية ومكونات السيارات والصناعات الكيماوية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والطاقات الجديدة والمتجددة.وتبيّن من خلال متابعة تقدّم المشاريع المذكورة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ما يلي:- انطلاق ثلاثة مشاريع بكلفة 120 مليون دينار في الانتاج.- خمسة مشاريع بكلفة 264 مليون دينار أشغال إنجازها في مرحلة متقدمة.- عشرة مشاريع بكلفة 745 مليون دينار تم الانطلاق في إنجازها أو بصدد استكمال الإجراءات.- أربعة مشاريع تنتظر استكمال التراخيص الإدارية.وقد أوصى رئيس الجمهورية بمواصلة متابعة تنفيذ جملة المشاريع والتنسيق مع الوزارات المعنيّة لتذليل الصعوبات التي قد تعترضها لتسريع نسق التنفيذ.