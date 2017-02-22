النظر في مختلف المشاريع البلدية بولاية بنزرت وكيفية تسريع وتيرتها

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 19:08:46

- مثل موضوع تسريع وتيرة انجاز مختلف البرامج الاستثمارية البلدية بولاية بنزرت ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة، اليوم الأربعاء، بمقر الولاية والتي تم خلالها تناول مختلف المشاريع البلدية المتواصلة والمبرمجة كل على حدة في جميع بلديات الجهة والتي تعد حوالي 120 مشروعا بقيمة اجمالية تقدر بـ 33 مليون دينار.وشدد والي بنزرت محمد قويدر لدى اشرافه على الجلسة، التي انعقدت بحضور مختلف القائمين على البلديات و ممثلي عدد من الادارات الجهوية والمحلية ومعتمدي الجهة، على ضرورة اختصار الاجراءات الادارية ولاسيما مشغل الدراسات، مع التنسيق الجيد بين البلديات والمتدخلين العموميين ، والعناية اكثر بصيانة الشبكة الكهربائية والاستعداد الامثل للموسم الصيفي و من ابرز المشاريع البلدية التي تم التداول فيها خلال الجلسة مشاريع الطرقات والارصفة ببلدية بنزرت بعنوان سنة 2016 بقيمة 910 الف دينار، والتي فاقت نسبة تقدمها 30 بالمائة، الى جانب اسناد اذن اشغال سوق حي العمال للمقاول مع بداية الشهر الجاري بقيمة 280 الف دينار، وانطلاق اشغال تعشيب ملعب 15 اكتوبر، وتقدم اشغال قاعة الجمباز بملعب البصيري.أما في ما يتعلق ببلدية منزل بورقيبة، فسيتم، الاسبوع المقبل، الانطلاق في انجاز مشروع تعبيد الطرقات المقدرة اعتماداتها بحوالي 590 الف دينار، وتم التاكيد على تسريع مشروع تهيئة دار الشباب التابع لبلدية ماطر بقيمة 280 الف دينار، الى جانب برمجة فتح العروض الخاصة بمشروع تصريف مياه الامطار والطرقات بماطر المقدرة اعتماداته بحوالي مليون و300 ألف دينار في نهاية شهر مارس المقبل.وبالنسبة لبلدية العالية فقد تمت الاشارة الى تقدم انجاز مشاريع تعبيد الطرقات فيها، وتقدر قيمة هذه المشاريع بـ 656 الف دينار، اضافة الى برمجة الاعلان عن طلب العروض الخاص بمشروع تهيئة قصر البلدية بقيمة 150 الف دينار الاسبوع المقبل، والتطرق الى تقدم اجراءات مشروع تهذيب "حي الطيب عوينة "بقيمة 550 الف دينار، أما في بلدية رفراف فقد تمت برمجة انطلاق مشروع تصريف مياه الامطار بمنطقة "عين بلد" بقيمة 95 الف دينار .وورد خلال ذات الجلسة ان مشروع المسلخ البلدي في بلدية سجنان تقدم بنسبة 70 بالمائة ، وتم في رأس الجبل اقرار مشروع بناء قسم الحالة المدنية باعتمادات قدرت بـ750 الف دينار وهو حاليا في مرحلة اعداد الدراسات الى جانب تهيئة المستودع البلدي الذي وصل مرحلة طلب العروض بقيمة مالية في حدود 485 الف دينار، وتم في عوسجة استكمال برنامج سنة 2016 من مشاريع تهيئة الطرقات والارصفة بقيمة 118 الف دينار وبلغ في تينجة مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية نسبة 40 بالمائة، ومشروع تهيئة قصر البلدية نسبة 95 بالمائة، في حين ينتظر اعداد الاذن الاداري لانطلاق اشغال تهذيب الاحياء الشعبية بقيمة مالية 450 الف دينار .مر/يسر