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Culture

جمعية الأنس الموسيقية بسوسة تنظم الدورة الخامسة لمهرجان ''الموسيقي الصغير'' يوم 26 فيفري الجاري

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - تنظم جمعية الأنس الموسيقية بسوسة يوم 26 فيفري الجاري، الدورة الخامسة لمهرجان "الموسيقي الصغير" وذلك بمشاركة مواهب موسيقية ناشئة من ولايات سوسة والمنستير والقيروان وصفافس وقابس وأريانة وجندوبة ونابل.

وأوضح الأسعد المؤخر رئيس جمعية الأنس الموسيقية خلال لقاء إعلامي انتظم مساء الثلاثاء أن هذا المهرجان الذي ينتظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وستلتئم فعالياته بفضاء المسرح البلدي بسوسة، يعمل على تجذير الهوية الموسيقية التونسية العربية لدى الجيل الناشئ وترغيبهم في الإقبال على الأنماط الموسيقية المهذبة والراقية، مذكرا بأن الدورات السابقة لمهرجان الموسيقي الصغير كانت مناسبة لاكتشاف مواهب موسيقية في سن مبكرة على غرار الطفلة "نور القمر".

وعبر رئيس جمعية الأنس الموسيقية عن أمله في أن يحظى مهرجان "الموسيقي الصغير" برعاية وزارة الشؤون الثقافية، معنويا وماديا، وعن تطلع هيئة المهرجان إلى الحصول على مساعدة تمكن من تطوير هذا الموعد السنوي ليصبح مهرجانا مغاربيا ثم يحمل طابعا دوليا.
ث/عماد




Publié le:2017-02-22 18:04:07

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