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Politique

وفد من حزب حركة مشروع تونس يلتقي المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - إلتقى وفد من حركة مشروع تونس، يضم كلا من الأمين العام للحركة محسن مرزوق، ورئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف، والناطق الرسمي للحركة حسونة الناصفي، وعضو المكتب التنفيذي الصحبي بن فرج، بالمشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي الليبية.

وصرح مرزوق عقب اللقاء ، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الحزب , بأنه "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي، ومقتضيات المعركة المشتركة ضد الإرهاب"، مؤكدا أن اللقاء كان "وديا وفي مستوى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين التونسي والليبي".

وأضاف قوله "إن حركة مشروع تونس لا تلعب أي دور يدخل في صلاحيات العنوان الرئيسي للدبلوماسية التونسية، أي رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجة التونسية.

" كما أفاد الأمين العام لحركة مشروع تونس، بأنه أعلم رئيس الجمهورية، قبل عقد هذا اللقاء، مشيرا الى أنه "سيلتقيه لاحقا لإعلامه بفحوى الزيارة".
من جهته، وصف المشير خليفة حفتر، حسب نص البلاغ ذاته، العلاقات القائمة بين تونس وليبيا ب "التاريخية"، مؤكدا "أن أمن البلدين واحد، وأن معركتهما ضد الإرهاب واحدة". كما أعلن أنه يتطلع لزيارة تونس في أول فرصة سانحة.


يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ، كان أكد خلال حوار تلفزي بثته قناة "نسمة" الخاصة، مساء الأحد الفارط، " أن وزارة الشؤون الخارجية في شخص وزيرها، هي الجهة الوحيدة التي يتم التشاور معها في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية".
وبين أن مبادرته بخصوص الأزمة الليبية، جاءت بالتنسيق مع كل من الجزائر ومصر، وأنه مستعد لاستقبال كل الفرقاء الليبيين.
ولم ينف في هذا السياق، إمكانية أن يزور المشير خليفة حفتر تونس، من أجل حلحلة الوضع الداخلي الليبي المتأزم.
كما شدد على أن تونس متمسكة بموقفها الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا، قائلا "إن الحلول السياسية هي أفضل طريقة لتجنب تعقيد الوضع، وعدم توريط الشقيقة ليبيا في حرب أهلية طويلة الأمد".
أيمن


Publié le:2017-02-22 14:15:09

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7 de 7 commentaires pour l'article 138791

Matouchi  (Tunisia)  |Mercredi 22 Février 2017 à 15h 38m |           
سبسبوا......غنوشوا......أنا الملك

أنا من قابل حفتر......وقلت له إياك تسمع كلام الخوانجية.....والسباسبة

فقال لي.....ما فهمتكش...أشكون الحوانجية؟؟ قلت...الاخوان...قال سبقك المشير السيسي بهذا

قلت زيادة الخير ما فيها ندامة

قال....والسباسبة؟؟

فلت...جماعة حافظ......

قال...حافظ؟؟ خيرك....حافظ مات و ترك الحكم لابنه بشار.....

قلت لا لا لا.....حافظ السبسي......

فقال.....وأنت من تكون....ألست محسن السبسي...كما قال لي البروتوكول

قلت...لا لا....أنا محسن مرزوق شهر مزروب

قال....تقصد كلك شوك وزرب.....و سدر

قلت لا علينا...المهم لا تأتي الى تونس....ولا تصالح...دمك أحمر و دمهم أسود

فقال....من؟

قلت الخوانجية.....

فقال و السباسبة....كيف هو دمهم؟؟

فكرت....وقدرت...وقلت...لا السباسبة دمهم أحمر خمري

فقال....هل تتعاطى حبوب الهلوسة؟؟؟

قلت ....لا بحسب القانون...و نعم بحسب آخر تصريح لقائد القوات المسلحة

فقال.....اذهبوا ينعل أبوالقذافي اللي صبر عليكم يوما واحدا...بعد 14 جانفي و لم يجتخ بلادكم

سأجتاحكم....وسأحتل الجنوب التونسي

فصفق الوفد...وقلنا...إذا نصرح في الاعلام أنك قادم الى تونس..............

Almokh  (Tunisia)  |Mercredi 22 Février 2017 à 15h 36m |           
غبي في السياسة ماذا تتوقع من ردة الفعل في تونس؟

Almokh  (Tunisia)  |Mercredi 22 Février 2017 à 15h 33m |           
خطوة إستباقية لإفساد كل ما أنجز

Langdevip  (France)  |Mercredi 22 Février 2017 à 15h 09m |           
نرمال

مرزوق دبلوماسي كبير و عندو قدر و قادر عن أوجود حل مع الاخوة ألليبين لتحرير ليبيا

من العدوان الاخواني إلي صبح سم في الدول العربية

تحية وطنية للرائيس القادم لتونس الثورة , و تحية كبيرة للمشير الركن السيد حفتر القائد

والمجاهد ضذ العدو الداعشي الاخواني التابعين للانبريالية الصهيونية و امريكة العاهرة

تحية للسيد مرزوق

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 22 Février 2017 à 14h 56m | Par           
يشربوا من بزولة واحدة،( الامارات) علاش ما يتقابلوش

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 22 Février 2017 à 14h 56m | Par           
يشربوا من بزولة واحدة،( الامارات) علاش ما يتقابلوش

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 22 Février 2017 à 14h 51m |           
الطيور على امثالها تقع و اتوقع ان الشعب الليبي سينجح رغم كيد الكائدين



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