انقاذ عاملين غمرتهما الرمال كليا اثر انهيار مقطع للرمال بمدينة توزر

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية علمت بانهيار مقطع رمال في مدينة توزر، ما أسفر عن غمر الرمال لأحد العاملين به، فتحولت الوحدات على عين المكان وقامت بتوفير شاحنة انقاذ وسيارة اسعاف ليتم انقاذ العامل الأول، إلا أنه و اثر العملية الاولى مباشرة جد انهيار ثان غمرت على اثره الرمال عاملا آخر وجرارا، ما استدعى نبش الرمال وتعرية رأسه وصدره إلا أنه كان عالقا بين الرمال والجرار، فتم استعمال أحزمة لرفعه وإزاحة الشاحنة.
وأكد أنه تم توجيه العاملين الى المستشفى الجهوي بتوزر لتلقي الاسعافات اللازمة، مشيرا الى أن أسباب الحادث تعود الى تعطل الآلة الجارفة التي يستعملها العملة للتعبئة، ما اضطرهم الى التعبئة اليدوية التي عرضتهم الى مخاطر الانهيار، على حد قوله.
ص م/يسر
Publié le:2017-02-22 14:21:02
Par:Matouchi (Tunisia )
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