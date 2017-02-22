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انقاذ عاملين غمرتهما الرمال كليا اثر انهيار مقطع للرمال بمدينة توزر

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - تمكنت الحماية المدنية بتوزر، صباح اليوم الأربعاء، من انقاذ عاملين غمرتهما الرمال كليا اثر انهيار مقطع للرمال في مدينة توزر، وذلك وفق ما أفاد به رئيس فرقة التدخل بالحماية المدنية، يونس عجيلي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة .

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية علمت بانهيار مقطع رمال في مدينة توزر، ما أسفر عن غمر الرمال لأحد العاملين به، فتحولت الوحدات على عين المكان وقامت بتوفير شاحنة انقاذ وسيارة اسعاف ليتم انقاذ العامل الأول، إلا أنه و اثر العملية الاولى مباشرة جد انهيار ثان غمرت على اثره الرمال عاملا آخر وجرارا، ما استدعى نبش الرمال وتعرية رأسه وصدره إلا أنه كان عالقا بين الرمال والجرار، فتم استعمال أحزمة لرفعه وإزاحة الشاحنة.
وأكد أنه تم توجيه العاملين الى المستشفى الجهوي بتوزر لتلقي الاسعافات اللازمة، مشيرا الى أن أسباب الحادث تعود الى تعطل الآلة الجارفة التي يستعملها العملة للتعبئة، ما اضطرهم الى التعبئة اليدوية التي عرضتهم الى مخاطر الانهيار، على حد قوله.
ص م/يسر



Publié le:2017-02-22 14:21:02

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