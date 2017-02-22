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Economie

تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال سنة 2016 بنسبة 0،5 بالمائة

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال سنة 2016 بنسبة 0،5 بالمائة (2،4 بالمائة نسبة التراجع خلال سنة 2015)، وب 1،8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.

ويعزى هذا التراجع أساسا إلى الإنخفاض المسجل في قطاع المواد الفلاحيـة والغذائيـة بنسبة 2,1 بالمائة نتيجة تراجع إنتاج زيت الزيتون (130،4 ألف طن خلال سنة 2016 مقابل 302،2 ألف طن في سنة 2015 )، وقطاع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3،5 بالمائة بالإضافة إلى التراجع الملحوظ المسجل في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 8,7 بالمائة.

و في المقابل سجل قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة إرتفاعا بنسبة 5،4 بالمائة نتيجة بداية إسترجاع قطاع إنتاج الفسفاط نسقه الطبيعي ( 3663،6 ألف طن خلال سنة 2016 مقابل 3240،4 ألف طن خلال سنة 2015 )? وقطاع المواد الكيميائية بنسبة 13،9 بالمائة، وذلك نتيجة زيادة إنتاج مشتقات المواد الفسفاطية.
كما إرتفع الإنتاج في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2 بالمائة، وقطاع تكرير النفط بنسبة 3،5 بالمائة.
مر/نهل




Publié le:2017-02-22 13:04:32

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