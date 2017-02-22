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Economie

توننداكس يواصل نسقه المتذبذب بداية معاملات الاربعاء

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - يواصل توننداكس حالة التذبذب صعودا ونزولا. ويسجل نفس المؤشر ارتفاعا بنسبة 0،31 بالمائة ليقترب مجددا، بداية معاملات الاربعاء، من مستوى 5500 ليصل الى مستوى 5493،11 نقطة.

ولم تتجاوز قيمة المعاملات خلال نفس الفترة من الحصة 0،122 مليون دينار (م د).
وتميز أداء الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية بارتفاع قيمة أسهمها بنسبة 3،04 بالمائة (2،370 دينار).
وتطورت أسعار أسهم السكنى بنسبة 2،93 (3،860 د) وأسهم حنبعل للايجار بنسبة 2،89 بالمائة (8،880 د).
في المقابل تقلص أداء سرياليس بنسبة 2،89 بالمائة (4،690 د).
وتراجعت قيمة أسهم التأمين التعاوني "امي" والشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة على التوالي بنسبة 2،80 بالمائة (9 د) وبنسبة 1،60 بالمائة (4،300 د).
م/ناد



Publié le:2017-02-22 12:28:23

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