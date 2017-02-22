توننداكس يواصل نسقه المتذبذب بداية معاملات الاربعاء

ولم تتجاوز قيمة المعاملات خلال نفس الفترة من الحصة 0،122 مليون دينار (م د).
وتميز أداء الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية بارتفاع قيمة أسهمها بنسبة 3،04 بالمائة (2،370 دينار).
وتطورت أسعار أسهم السكنى بنسبة 2،93 (3،860 د) وأسهم حنبعل للايجار بنسبة 2،89 بالمائة (8،880 د).
في المقابل تقلص أداء سرياليس بنسبة 2،89 بالمائة (4،690 د).
وتراجعت قيمة أسهم التأمين التعاوني "امي" والشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة على التوالي بنسبة 2،80 بالمائة (9 د) وبنسبة 1،60 بالمائة (4،300 د).
م/ناد
Publié le:2017-02-22 12:28:23
Par:Habib Bel Haj (Tunisia ) Par Mobile
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