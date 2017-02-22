تونس: قرابة 1 مليار و100 مليون متر مكعب من الماء بالسدود التونسية

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 15:14:54

- بعد ثلاث سنوات من الجفاف كان للغيث النافع الذي نزل على عديد مناطق الجمهورية الاثر الطيب على مخزون المياه بمختلف السدود التونسية، حيث تشير تقديرات وزارة الفلاحة الى ان الكمية الحالية المتوفرة بالسدود هي في حدود 1 مليار و100 مليون متر مكعب وهو ما يعد رقما مطمئنا.وتشير اخر معطيات وزارة الفلاحة التي تحصل عليها مراسل (وات) الى ان هذا التحسن يبقى نسبيا في ظل تسجيل تراجع بقرابة 110 مليون متر مكعب، مقارنة بمعدلات الكميات التي كانت متوفرة في السنوات الاخيرة والتي تم الالتجاء اليها لانقاذ ما امكن من المواسم الفلاحية.وتبرز المعطيات ان الايرادات (وهي الكميات التي وقعت تعبئتها من الامطار التي تساقطت)، بلغت خلال الخمسة اشهر الاخيرة (أي منذ بداية الموسم الفلاحي: من شهر سبتمبر الى منتصف شهر فيفري)، 702 مليون متر مكعب (وذلك من معدل 5 اشهر قدر بقرابة 1286 مليون متر مكعب).وقد تم في السياق ذاته تسجيل تحسن لمخزون المياه بسد سيدي سالم، الذي يعد الاهم في منظومة السدود على المستوى الوطني حيث اصبح يعد قرابة 200 مليون متر مكعب حاليا، كما تم في الفترة الاخيرة اعادة فتح سد نبهانة بولاية القيروان بعد ان تحسن مخزونه ليصل الى قرابة 14 مليون متر مكعب ليعود لتزويد القيروان وسوسة والمنستير والمهدية بالمياه بعد ان تم غلقه في جوان الفارط عندما نضب تماما.جدير بالتذكير في هذا الاطار ان ايرادات الموسم الفارط 2015 / 2016، كانت من غرة سبتمبر الى موفى اوت في حدود 640 مليون متر مكعب ولم تتجاوز 34 بالمائة من معدل الايرادات العادية المقدرة ب1 مليار و900 مليون متر مكعب.ومن جهة اخرى، اشار المكلف بالاعلام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انيس بالريانة لمراسل (وات) الى ان "موضوع المياه يعد من ابرز محاور عمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حيث يتم خلال هذه الفترة انجاز 39 مشروعا كبيرا في مجال مياه الري ومياه الشرب بتكلفة جملية قدرت ب4000 مليون دينار".واوضح ان الوزارة "وضعت برامج خاصة بكل الولايات لايجاد حلول لمعضلة المياه في اطار استراتيجية متكاملة تشمل بالخصوص انجاز 40 محطة تحلية مياه متنقلة، وقد انطلق انجازها وحفر 34 بئرا عميقة".ويشمل البرنامج انجاز محطة تحلية المياه بجربة، التي من المتوقع ان تدخل طور الاستغلال في هذه الصائفة، بالاضافة الى محطات الزارات بقابس ومحطة قرقنة اللتين سينطلق انجازهما في الفترة القريبة القادمة ومحطة صفاقس التي سيتم انجازها بتمويل من وكالة التعاون الياباني "جايكا".واوضح بالريانة في الاطار نفسه ان الفترة القريبة القادمة "ستشهد انطلاق تنفيذ برنامج بناء سدود الخزن (وهي السدود التي ستسعمل لخزن المياه في فصل الشتاء)، والتي تشمل بالخصوص بناء سدين بالقلعة من ولاية سوسة والسعيدة من ولاية منوبة فضلا عن انجاز مشروع ضخم لمضاعفة قنوات مجردة الوطن القبلي على طول 75 كلم.م ت/باشا