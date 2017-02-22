نسبة المشاركة في إضراب أساتذة الثانوي بمختلف الاعداديات والمعاهد العمومية تبلغ 97 بالمائة (نجيب السلامي)

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات - بلغت نسبة المشاركة في الإضراب العام الحضوري الذي ينفذه اليوم الاربعاء أساتذة التعليم الثانوي بكافة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية العمومية 97 بالمائة، وفق ما أفاد به نجيب السلامي الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي.



وشدد السلامي في اتصال هاتفي مع (وات)، على تمسك الأساتذة المشاركين في هذا الاضراب الذي دعت اليه النقابة العامة للتعليم الثانوي، بمطالبة رئاسة الحكومة ب"إيجاد بديل على رأس وزارة التربية"، باعتبار ان وزير التربية الحالي يمثل، حسب قوله، "خطرا على القطاع من خلال قراراته الاحادية والارتجالية وإهانته المتكررة للمربين".



ولفت الى ان الاعتصامات المفتوحة داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية التي انطلقت بداية الاسبوع الجاري متواصلة وستنتقل يوم الجمعة القادم لمندوبيات الشباب والرياضة بغاية الضغط على رئاسة الحكومة لتفعيل مشروع النظام الاساسي لمهن الرياضة ومنشطي الرياضة ومعلمي التطبيق التي لم تصدر بعد بالرائد الرسمي.



وللتذكير كانت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي قد أقرت تنفيذ هذا الاضراب على خلفية عدة أسباب من أبرزها "تعطل إمكانية الحوار مع وزير التربية وإهانته لكرامة المدرسين في أكثر من مناسبة"، داعية الى إيجاد بديل على رأس الوزراة يكون "قادرا على بعث رسائل طمأنة للعائلات التونسية بشأن مستقبل أبنائهم"، حسب تصريح سابق لكاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي.

ومن المنتظر ان يتم عقد هيئة إدارية قطاعيّة لنقابة التعليم الثانوي يوم 2 مارس القادم لمناقشة تراتيب "تعليق الدروس في صورة فشل التفاوض مع رئاسة الحكومة"، وفق اليعقوبي.



اج/سر



Publié le:2017-02-22 12:20:03

