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Justice

القاضي خالد عباس عضو المجلس الأعلى للقضاء المنتخب يوضح موقفه حول أزمة المجلس والخلاف الحاصل بين أعضائه

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - أفادنا القاضي خالد عباس عضو المجلس الأعلى للقضاء المنتخب بالتوضيح التالي حول أزمة المجلس والخلاف الحاصل بين أعضائه

لقد وجدت نفسي مضطرا الى التذكير أن محتوى المبادرة المقترحة من قبل 3 قضاة أفاضل أعضاء بصفتهم بالمجلس الأعلى للقضاء وينتمون الى شق معين والمدعومة من بعض الجهات والشخصيات هي تزكية لترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومن خلالها جمعية القضاة التونسيين لا غير ورغبة منهم في اضفاء الشرعية عليها وأن القول بتنازل أصحاب المبادرة ومناصريهم عن بعض الترشيحات هو قول مغلوط ضرورة أن تلك الترشيحات شابها خرق واضح للقانون ورغبة جامحة في السيطرة على المجلس.

واني أستغرب مساندة البعض ممن يدعون حيادا مزيّفا ويخفون لونا سياسيا معينا, ومناصرة واضحة وصريحة للشق المدعوم من جمعية القضاة التونسيين وينسبون لأنفسهم علما وكفاءة ويتهمون غيرهم ممن يخالفهم الرأي بقلة المعرفة وسوء فهم للقانون لمثل هذه المبادرة المرفوضة شكلا ومضمونا بالنظر الى طريقة وكيفية صياغتها ومخالفتها لما نضمنه الدستور والقانون وتعديها الصارخ على صلاحيات مجلس القضاء العدلي الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا ترشيح من تراه أهلا لرئاسة المناصب الشاغرة التي تعني القضاء العدلي دون غيره من الأقضية



Publié le:2017-02-22 11:42:22

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