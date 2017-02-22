إلغاء إضراب الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان للصحة العمومية المبرمج تنفيذه يوم الخميس 23 فيفري

Mercredi 22 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-22 11:09:23

- تقرر إلغاء إضراب الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان للصحة العمومية الذي كا من المبرمج تنفيذه غدا الخميس 23 فيفري الجاري بمختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، وذلك بعد التوصل خلال جلسة تفاوضية جمعت امس الثلاثاء وزيرة الصحة والنقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان للصحة العمومية، للاتفاق بخصوص مختلف النقاط الواردة ببرقية الاضراب.وأفاد سامي السويحلي كاتب عام النقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان للصحة العمومية في تصريح ل(وات) اليوم الاربعاء ان أبرز هذه النقاط تتلخص بالاساس في دعم الانتدابات بالقطاع العمومي الذي يشكو من وضع "كارثي" حسب تقديره، والذي ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية ويعرض المريض والطبيب للخطر إضافة إلى تحسين ظروف العمل طبقا للمواصفات التي تحترم ذات المريض والطبيب معا وتامين المؤسسات الصحية وحماية الاطارات الصحية العاملة بالمؤسسات الاستشفائية وتمكينهم من العمل ظروف امنة .واضاف ان من المطالب الاخرى التي تم الاتفاق بشانها مسالة تفعيل اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابة في اجال قريبة للنظر في عدد من المسائل المستعجلة، على حد توصيفه على غرار تنظير الصيادلة واطباء الاسنان مع الاطباء الى جانب النظر في الاليات اللازمة مع كليات الطب لتمكين الاطباء العامين من اختصاص الطب العائلي الذي اصبح يدرس اليوم بكليات الطب.اج/سر