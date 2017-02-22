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وكالة تونس افريقيا للانباء تكرم قيم التالق والتميز في الحفل السنوي لنجوم الرياضة الوطنية

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - تنظم وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" بعد غد الجمعة باحد نزل العاصمة بداية من الساعة الخامسة مساء حفل تكريم على شرف عدد من الأبطال الاولمبيين والبارالمبيين ولاعبي كرة القدم المتوجين في الدورة الخامسة لاستفتاء الوكالة لأفضل الرياضيين لعام 2016 فضلا عن عدد من الفرق و الشخصيات الرياضية التي تميزت خلال نفس السنة في بادرة تكرم من خلالها الوكالة رموز التميز وتجمع الفاعلين في المجالين الرياضي الاعلامي في احتفالية سنوية من اجل حفظ ذاكرة التالق في السنة المنقضية وتشجيع الرياضيين على مزيد التالق في العام الجديد .

وسيتم بالمناسبة تكريم عدد من الرياضيين والرياضيات ومسيرين وشخصيات رياضية في مختلف الاختصاصات الرياضية من الذين ساهموا في اشعاع الرياضة التونسية وفي تالق فرق ومنتخبات وطنية في بطولات عالمية واولمبية وبارالمبية .

ويذكر ان الاستفتاء الذي شارك فيه قرابة 200 اعلاميا وفنيا شمل مسابقة رسمية بمشاركة الصحفيين الرياضين والفنيين ومسابقة للجمهور عبر موقع الوكالة على الانترنات تم من خلالها ترشيح ثلاثي في كل مسابقة لنيل شرف التكريم خلال الحفل السنوي واختيار الرياضي الافضل في اختصاصه لعام 2016.
وللتذكير كانت نتائج استفتاء المسابقة الرسمية في دورته الخامسة التي اعلن عنها يوم 24 ديسمبر الماضي اسفرت عن النتائج التالية:

مسابقة أفضل رياضي بارالمبي:

/ 1-وليد كتيلة / 2-ياسين غربي / 3- عباس السعيدي -

مسابقة أفضل رياضية بارالمبية
/ 1-روعة التليلي / 2- مروى براهمي / 3- هنية عايدي -

مسابقة أفضل رياضي
/ 1- اسامة الوسلاتي / 2- مالك الجزيري / 3-وائل جلوز -

مسابقة أفضل رياضية
/ 1-ايناس البوبكري / -2 مروى عمري /3- الفة الشارني - مسابقة أفضل لاعب كرة قدم /1- طه ياسين الخنيسي / 2- حمزة لحمر / 3-محمد امين بن عمر ر/ زهو


Publié le:2017-02-22 15:15:07

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