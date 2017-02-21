الداخلية تعلن عن تسجيل انخفاض في عدد القضايا الإرهابية وقضايا المخدرات

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 22:35:35

- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن تسجيل انخفاض في عدد القضايا الإرهابية وقضايا المخدرات خلال شهر جانفي 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مع تسجيل ارتفاع في المقابل في قضايا التهريب وفي عدد المحاضر وعمليّات الحجز وفي عدد حملات مقاومة الانتصاب الفوضوي.وأوضحت الوزارة، في إحصائيات رسمية نشرتها على صفحتها الرسمية، أنه تم خلال شهر جانفي 2017 تسجيل 150 قضيّة إرهابيّة (قضايا إرهابيّة وقضايا شبكات التّسفير) مقابل 210 قضيّة إرهابيّة خلال الشّهر نفسه من سنة 2016، أي بانخفاض بـ 60 قضيّة (28.57 بالمائة).وتمّ خلال الشّهر المذكور من سنة 2017 إحالة 173 عنصرا على العدالة مقابل 269 عنصرا خلال الشّهر نفسه من سنة 2016.وفي مجال مكافحة المخدرات سجلت وزارة الداخلية خلال شهر جانفي 2017 انخفاضا في عدد قضايا المخدّرات بـ 170 قضيّة أي بنسبة 38.11 بالمائة (276 قضيّة خلال شهر جانفي 2017 مقابل 446 قضيّة خلال الشّهر نفسه من سنة 2016).هذا وقد سجلت الشّرطة البلديّة والحرس البلدي، وفق إحصائيات الوزارة، ارتفاعا في عدد المحاضر ( معاينة وسماع) بـ 947 محضرا الى جانب تسجيل ارتفاع في عدد عمليّات الحجز بـ 1055 عمليّة وفي عدد حملات مقاومة الانتصاب الفوضوي بـ 620 حملة .عزيز