Radio Babnet Tunisie  On Air: Cherifa Fadel - Ellil  
Politique

الناصر يدعو أصدقاء تونس في البرلمان الأوروبي إلى دعم مسارها الانتقالي

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - أكّد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم أسبوع تونس ببروكسال خلال الفترة المتراوحة بين 2 و4 ماي المقبل سيمثل دفعا لمكانة تونس في أوروبا وفرصة لأصدقاء تونس وشركائها للبرهنة عن دعمهم للقيم الديمقراطية والإنسانية المشتركة.
وشدد الناصر، خلال استقباله أونريك بارون كريسبو، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي والوفد المرافق، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في خدمة العلاقات التونسية الأوروبية، مشيدا بدعم أصدقاء تونس في البرلمان الأوروبي عبر حكومات بلدانهم في مختلف أنحاء أوروبا للمسار الانتقالي في تونس، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي للمجلس.

ودعا رئيس المجلس بالمناسبة إلى حث السياح الأوروبيين على زيارة تونس، مشيرا إلى أن ذلك يعدّ أفضل رسالة للرد على الإرهاب والتطرف.
من جهته عبر انريك بارون كريسبو عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين مجلس نواب الشعب في تونس و البرلمان الاوروبي، مؤكّدا الأهمية التي يكتسيها الأسبوع التونسي ببروكسال في مزيد دعم العلاقات الثنائية ودفعها.
يذكر أن الأسبوع البرلماني التونسي ببروكسال، الذي سينتظم من 2 الى 4 ماي القادم، يندرج في إطار تعزيز التعاون بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي ودعم التجربة الديمقراطية في تونس التي يوليها الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة.
وحضر اللقاء الذي انتظم بقصر باردو النواب عماد الخميري رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات والخارجية، و صابرين قوبنتيني مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقات الخارجية وحسين الجزيري رئيس مجموعة الصداقة تونس فرنسا، و لطفي النابلي مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام.
عزيز



Publié le:2017-02-22 07:23:08

cadre-dc7fb4ef5dd83523eb28d046ce9aa885-2017-02-22 07:23:08
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138760



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13798,5

  • (20/02)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 2,42718 DT        1$ =2,29058 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/02)   154,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138760 1255|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires