الحكومة بصدد إعادة صياغة الأمر الحكومي المنظم لإحداث خلايا مركزية وفرعية للحوكمة (عبيد البريكي)

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 22:20:53

- أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، أن الحكومة بصدد إعادة صياغة الأمر الحكومي المنظم لإحداث خلايا مركزية وفرعية للحوكمة بالوزارت والمؤسسات العمومية المحدث في 2016، من أجل تأسيس خلايا فعلية تستجيب لمتطلبات الحوكمة الرشيدة في جميع جوانبها، وذلك في رده على سؤال شفاهي موجه من النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) بخصوص تعطل تركيز خلايا الحوكمة بالمؤسسات المذكورة.وأوضح البريكي، أن الأمر المنظم لإحداث خلايا الحوكمة صيغ بطريقة فيها العديد من الإشكالات، مبينا أنه لذلك قررت الحكومة إعادة صياغته وليس تلكؤا منها في إحداث هذه الخلايا، التي اعتبر أنه سيكون لها أثر كبير في تحسين عمل الوزارات والبلديات والولايات والمؤسسات العمومية بشكل عام.وأشار إلى أنه رغم الإخلالات الموجودة بالأمر، فقد وقع إحداث 30 خلية مركزية و60 خلية في المنشآت والمؤسسات العمومية و25 خلية فرعية في عدد من البلديات والولايات، مبرزا أنه ينتظر إحداث 115 خلية حوكمة في حاجة إلى مراجعة.أما في ما يخص التمديد في عطلة الأمومة، ردا عن سؤال وجهته له النائبة يمينة الزغلامي (كتلة النهضة)، بين وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، أن هذا الموضوع مرتبط بالمفاوضات مع الأطراف الاجتماعية، التي لم تنته بعد والمرتبطة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية بشكل عام .وأبرز أن الوزارة بصدد إعداد جملة من القوانين التي تكرس المساواة بين الجنسين في العمل وقوانين تنظم عطلة الأمومة، وهي قوانين قال إنها ستمهد للمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية.هند