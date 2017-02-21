''جبهة الانقاذ'' تحدد يوم 19 مارس المقبل موعدا رسميا للإعلان عن تكوينها

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 22:16:40

- أعلنت الأحزاب المشكلة لـ"جبهة الإنقاذ" اليوم الثلاثاء عن تحديد يوم 19 مارس المقبل تاريخا للإعلان الرسمي والنهائي على تكوين الجبهة.وذكرت "حركة مشروع تونس"، وهي أحد الأطراف المشكلة للجبهة، في بلاغ إعلامي، أن المكونات الحزبية لجبهة الإنقاذ اجتمعت اليوم الثلاثاء وواصلت مناقشة الأرضية السياسية للجبهة واتفقت على صيغتها النهائية وحددت يوم الاحد 19 مارس 2017 تاريخا لإمضاء على هذه الارضية السياسية والاعلان الرسمي عن تكوين جبهة الانقاذ.من جهة أخرى ذكر البلاغ الاعلامي أن أحزاب الجبهة اتفقت، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن حزبي "الوحدة الشعبية" و"الحركة الديمقراطية الوسطية"، على تنظيم يوم دراسي حول الأحكام الجديدة المتعلقة بالانتخابات المحلية ومشروع مجلة الجماعات المحلية.وكان ممثلو الأحزاب السياسية المكونة للجبهة قد توصلوا في لقاء تشاوري عقدوه في 12 جانفي الفارط، إلى الاتفاق على تسمية هذه المجموعة، المتشكلة من أحزاب "الوطني الحر" و"حركة مشروع تونس" والمنتمين "للهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس و"الحزب الاشتراكي" و"العمل الوطني الديمقراطي" و"الثوابت"، رسميا بـ"جبهة الإنقاذ".يذكر أن لقاءات بين قيادات من حزبي "الاتحاد الوطني الحر" و"حركة مشروع تونس" كانت قد انطلقت منذ مطلع نوفمبر 2016 بهدف تكوين جبهة سياسية، بالتوازي مع اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية وسطية قصد تجميع عدد أكبر من الأحزاب في إطار جبهة سياسية موحدة.عزيز