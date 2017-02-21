Radio Babnet Tunisie  On Air: Fairouz - Kodsou  
Politique

''جبهة الانقاذ'' تحدد يوم 19 مارس المقبل موعدا رسميا للإعلان عن تكوينها

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - أعلنت الأحزاب المشكلة لـ"جبهة الإنقاذ" اليوم الثلاثاء عن تحديد يوم 19 مارس المقبل تاريخا للإعلان الرسمي والنهائي على تكوين الجبهة.

وذكرت "حركة مشروع تونس"، وهي أحد الأطراف المشكلة للجبهة، في بلاغ إعلامي، أن المكونات الحزبية لجبهة الإنقاذ اجتمعت اليوم الثلاثاء وواصلت مناقشة الأرضية السياسية للجبهة واتفقت على صيغتها النهائية وحددت يوم الاحد 19 مارس 2017 تاريخا لإمضاء على هذه الارضية السياسية والاعلان الرسمي عن تكوين جبهة الانقاذ.

من جهة أخرى ذكر البلاغ الاعلامي أن أحزاب الجبهة اتفقت، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن حزبي "الوحدة الشعبية" و"الحركة الديمقراطية الوسطية"، على تنظيم يوم دراسي حول الأحكام الجديدة المتعلقة بالانتخابات المحلية ومشروع مجلة الجماعات المحلية.

وكان ممثلو الأحزاب السياسية المكونة للجبهة قد توصلوا في لقاء تشاوري عقدوه في 12 جانفي الفارط، إلى الاتفاق على تسمية هذه المجموعة، المتشكلة من أحزاب "الوطني الحر" و"حركة مشروع تونس" والمنتمين "للهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس و"الحزب الاشتراكي" و"العمل الوطني الديمقراطي" و"الثوابت"، رسميا بـ"جبهة الإنقاذ".
يذكر أن لقاءات بين قيادات من حزبي "الاتحاد الوطني الحر" و"حركة مشروع تونس" كانت قد انطلقت منذ مطلع نوفمبر 2016 بهدف تكوين جبهة سياسية، بالتوازي مع اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية وسطية قصد تجميع عدد أكبر من الأحزاب في إطار جبهة سياسية موحدة.

عزيز

Publié le:2017-02-21 22:16:40

cadre-d3fb978d10b02ef350f2edfaef6cfe14-2017-02-21 22:16:40
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 138758

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Mardi 21 Février 2017 à 23h 01m |           
اكيد الجبهة هاذي مستقبلها نضمون في ضل وجود قسيلة بو الشلاغم ...وفرو مجهوداتكم ...الشعب مل من الاعيبكم و شطحاتكم ...

Henda Yassin Adem  (Tunisia)  |Mardi 21 Février 2017 à 22h 28m |           
في تونس تسرق طرف جبن تضرب عام حبس بينما تزطل وتتكيف المخدرات ما تشدش الحبس في تونس من في حقه 8 مناشير جلب بتهم التعذيب والقتل يستقبل في قصر العجوز الخارف ابتسم هنا تونس ومن احرق مقر التجمع في الثورة الى الان محاكمتهم مازالت سارية ومهددين بالسجن
في تونس القناصة طلعوا اشاعة وشيبوب ما عندوش ما ياكل
في تونس حارة بيرا ارخص من كيلو فلفل
هاته الدولة لا تمثلني



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13798,5

  • (20/02)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 2,42718 DT        1$ =2,29058 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/02)   154,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138758 1716|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires