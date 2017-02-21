سفير تركيا في زيارة إلى صفاقس: سنفتح قنصليات شرفية جديدة في عدد من الولايات الأخرى تماشيا مع الرغبة المشتركة في دفع التعاون بين البلدين

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 20:49:24

- قال سفير تركيا في تونس عمر الفاروق دوغان في تصريح أدلى به اليوم لمراسل (وات) بصفاقس على هامش زيارة بيومين إلى الجهة استهلها بالاطلاع على نشاط القنصلية الشرفية التركية بهذه الجهة إن بلاده تعتزم فتح قنصليات شرفية جديدة في عدد من الولايات الأخرى تماشيا مع الرغبة المشتركة في دفع التعاون بين البلدين.ونفى السفير أن تكون العلاقات والمبادلات بين تونس وتركيا عرفت تراجعا في الفترة الأخيرة مقارنة مع السنوات الأولى لما بعد الثورة معتبرا " أن النية تتجه إلى الارتقاء بالتعاون بين الشعبين الشقيقين إلى مرحلة جديدة فيها تأكيد للرغبة العميقة في مزيد تطوير التبادل والتعاون الثنائي" وهو ما يجسمه حسب رأيه التوجه في إحداث قنصليات شرفية من شأنها أن تسهل الخدمات والتعاون لفائدة التونسيين.واعتبر أن ما قد يبدو تراجعا أو تباطؤا في المبادلات والعلاقات هو ناتج عن التقلبات العالمية التي تنعكس بوجه ما على الاقتصاديات الوطنية وعلى العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن بعثة تتكون من رجال أعمال تونسيين توجد في الوقت الحاضر في تركيا لبحث سبل جلب زيتون الطاولة الذي توفر فيه تونس مجالات واعدة.وبخصوص اختيار تركيا ولاية صفاقس لفتح أول قنصلية شرفية لها بالجهات التونسية في 2013، قال عمر الفاروق دوغان إن هذه الجهة تحتل مكانة متميزة في الجمهورية التونسية التي تمثّل بدورها بوابة إلى القارة الإفريقية مضيفا قوله أن صفاقس تعد قطبا مهما بعد تونس العاصمة وتساهم بقسط وافر في التنمية الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمار والفلاحة وزيت الزيتون وكذلك في المجال الثقافي والحضاري.من جهتها أكدت المنسقة العامة للقنصلية الشرفية لتركيا في صفاقس سنية المكور اللوز أنه منذ تركيز هذه القنصلية وعلى رأسها القنصل الشرفي السيد طارق الشريف تم إنجاز سلسلة من الأنشطة الدافعة للتعاون بين تونس وتركيا انطلاقا من صفاقس ولا سيما تنظيم بعثات الأعمال إلى تركيا والمشاركة في المعارض والصالونات المختصة فضلا عن عديد الأنشطة ذات البعد الثقافي التي لم تعرف الرواج الإعلامي اللازم، حسب تعبيرها.وتحادث السفير التركي مع مجموعة من شباب ولاية صفاقس المنضوين ضمن "نادي الصداقة التونسية التركية" وهو نادي أنشئ حديثا صلب المركب الشبابي بصفاقس ويتعاطى سلسلة من الأنشطة الثقافية منها تعليم اللغة التركية ويعتزم نسج علاقات مع نوادي شبابية تركية وإنجاز برامج ثقافية مشتركة وفق ما أكده زاهر كمون المسؤول عن النادي.ويشتمل برنامج زيارة السفير إلى صفاقس الممتدة على مدى يومين على لقاء مع والي صفاقس وآخر مع رجال الأعمال بالجهة يتناول آفاق تثمين زيت الزيتون واجتماع مع المجلس الدولي للنساء صاحبات الأعمال في صفاقس.ويلقي السفير محاضرة غدا بالمدرسة العليا للتجارة بصفاقس بعنوان " كيفية المرور من التجارة التقليدية الى التجارة المعاصرة" مسك/جود