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تسجيل رجة أرضية قوتها 6ر4 درجة على سلم ريشتر غرب الحدود التونسية

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء 21 فيفري على الساعة 18 و35 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، رجة أرضية بلغت قوتها 6ر4 درجة على سلم ريشتر.

وأفاد بلاغ للمعهد، بأن مركز الرجة حدد، حسب التحاليل الأولية، بـ73ر35 درجة خط عرض، وبـ71ر5 درجة خط طول، شمال القطر الجزائري، على مسافة 240 كلم غرب الحدود التونسية.
م/مر/ ع ت



Publié le:2017-02-21 20:36:37

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