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Economie

سحب الأكياس البلاستكية ذات الاستعمال الوحيد من المساحات التجارية الكبرى بداية من 1 مارس 2017

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - سيتم سحب الأكياس البلاستكية ذات الاستعمال الوحيد من كافة نقاط الاستخلاص بمغازات العلامات التجارية الكبرى بداية من غرة مارس 2017 حسب ما اعلنت عنه وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها الثلاثاء.

وتاتي هذه العملية حسب ذات البلاغ في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والغرفة النقابية للمساحات الكبرى حول التحكم في الأكياس البلاستكية.

وقد اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، خلال لقاء جمعه اليوم بالنائبين عامر العريض وليلى أولاد علي، عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، ورئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى، هادي بكور، وعدد من ممثلي العلامات التجارية، "ان أمرا حكوميا يمنع إنتاج وتوريد وتسويق وتوزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد بالسوق الداخلية، سيصدر قبل أواخر سنة 2017.

وأفاد أن الوزارة تتجه ضمن استراتيجيتها في مقاومة الأضرار الناجمة عن الأكياس البلاستكية بصفة تدريجية من خلال منع الأكياس ذات الاستعمال الوحيد الخفيفة والمتطايرة والتي لا يتجاوز سمكها 40 ميكرون مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن يضر بالمصنعين من جهة ولن يمس بمواطن الشغل من جهة أخرى وهو ما سيضمن المحافظة على النسيج الصناعي والسعي إلى تأهيله وتطوير منتوجاته وفقا لمقتضيات حماية البيئة.
من جانبه أكد رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى أنه سيتم طرح أكياس بديلة متعددة الاستعمال وأكياس إيكولوجية وأقفاف في المساحات الكبرى مع "إمكانية استعمال حرفاء الفضاءات التجارية لبدائل مماثلة أو شبيهة لوضع مقتنياتهم".

م/مر/ع ت

Publié le:2017-02-21 19:47:10

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