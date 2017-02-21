المنستير تحتضن من 2 إلى 4 مارس الملتقى الدولي حول ''الثقافي في مفترق الرقمي''

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 22:04:08

- "الثقافي في مفترق الرقمي"، ذلك هو محور ملتقى دولي تنظمه "جمعية العمل الثقافي" بالمعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، من 2 إلى 4 مارس 2017 بالمنستير، ضمن البرنامج الجهوي لمدن الفنون، بمشاركة باحثين جامعيين من تونس والجزائر والمغرب ومصر والعراق والأردن وفرنسا، وفق ما أفاد به "وات"، محمّد شقريم، المكلف بالإعلام في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.وتتمحور أشغال الملتقى التي تنطلق يوم الخميس 2 مارس 2017 حول "الهويات الثقافية في مفترق الرقمي"، و"أية مساحة للإبداع بالمعنى التقليدي"، و"شروط الإبداع الرقمي"، و"المنجز في الإبداع في الزمن الرقمي"، و"المثقف الرقمي في شبكة الواب"، و"الصناعات الثقافية والرقميات"، و"المنجز الإبداعي وقضايا الرقمنة"، و"الرقمي وفضاء الإبداع المعماري"، و"الرقمنة اليوم وغدا"، وهي محاور سيتم التطرق إليها عبر 40 مداخلة خلال عشر جلسات علمية.ويطمح منظمو هذه الملتقى إلى تدارس أشكال الثقافة في مفترق الرقمي، باعتبار أنّ البيئة التي تحتضن الثقافة التقليدية تغيّرت، وتغيّرت معها الأشكال والمحامل والمقاصد والإمكانيات والمنجز الثقافي، وانطلق معها عصر الإبداع الرقمي.وأنتجت البيئة الرقمية ظواهر سلوكية ومصادر معرفية جديدة، وطرحت على المجتمع الإنساني قضايا جديدة ومسائل فلسفية تتجاوز الحقّ في المعلومة إلى التساؤل عن آليات صناعة المعلومة وتسويقها، وفق ما أوضح الأستاذ سعد برغل، المنسق العام للملتقى، في تصريح ل"وات".تم