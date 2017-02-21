المنستير تحتضن من 2 إلى 4 مارس الملتقى الدولي حول ''الثقافي في مفترق الرقمي''

وتتمحور أشغال الملتقى التي تنطلق يوم الخميس 2 مارس 2017 حول "الهويات الثقافية في مفترق الرقمي"، و"أية مساحة للإبداع بالمعنى التقليدي"، و"شروط الإبداع الرقمي"، و"المنجز في الإبداع في الزمن الرقمي"، و"المثقف الرقمي في شبكة الواب"، و"الصناعات الثقافية والرقميات"، و"المنجز الإبداعي وقضايا الرقمنة"، و"الرقمي وفضاء الإبداع المعماري"، و"الرقمنة اليوم وغدا"، وهي محاور سيتم التطرق إليها عبر 40 مداخلة خلال عشر جلسات علمية.
ويطمح منظمو هذه الملتقى إلى تدارس أشكال الثقافة في مفترق الرقمي، باعتبار أنّ البيئة التي تحتضن الثقافة التقليدية تغيّرت، وتغيّرت معها الأشكال والمحامل والمقاصد والإمكانيات والمنجز الثقافي، وانطلق معها عصر الإبداع الرقمي.
وأنتجت البيئة الرقمية ظواهر سلوكية ومصادر معرفية جديدة، وطرحت على المجتمع الإنساني قضايا جديدة ومسائل فلسفية تتجاوز الحقّ في المعلومة إلى التساؤل عن آليات صناعة المعلومة وتسويقها، وفق ما أوضح الأستاذ سعد برغل، المنسق العام للملتقى، في تصريح ل"وات".
تم
Publié le:2017-02-21 22:04:08
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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