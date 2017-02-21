15 جمعية في قابس تقرّر تحرّكات تصعيدية تستهلّها بوقفة احتجاجية تحت شعار ''سكّر المصبّ'' للحسم في ملف ''الفوسفوجيبس''

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 20:25:04

- أصدرت مكونات من المجتمع المدني في ولاية قابس تضم أكثر من 15 جمعية بيانا تم نشره وتوزيعه اليوم أعلنت فيه عن قرارها بالدخول في خطوات تصعيدية ستنطلق يوم 23 فيفري الجاري 2017 بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تحت شعار "سكّر المصبّ" ردا على ما اعتبرته " تراخي من الدولة وتنصلا من التزاماتها السابقة في ملف الفوسفوجيبس".وأعلن الممضون على هذا البيان تمسّكهم بتاريخ جوان 2017 كآخر أجل لسكب الفوسفوجيبس في البحر بناء على ما أكدوا أنه اتفاق أثمرته جلسة انعقدت يوم 06 نوفمبر 2016.ويعد ملف التلوث الهوائي والبحري في مقدمة الملفات الحارقة بولاية قابس ويعتبره كثيرون سببا رئيسيا في تضرر العديد من القطاعات التنموية وفي تفشي البطالة وانتشار الأمراض.ويذهب العديد من الناشطين في المجتمع المدني إلى القول بأنه لا توجد إرادة جادة لمعالجة الوضع البيئي بالجهة مستشهدين بقائمة طويلة من المشاريع المبرمجة من قبل المجمع الكيميائي التونسي منذ سنوات والتي لم تر النور إلى اليوم.ومن بين هذه المشاريع مشروع القضاء على الروائح الكريهة ومشروع محطة تحلية مياه البحر ومشروع مصب الفوسفوجيبس ومشروع مقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي ومشروع مركز الدراسات والبحوث حول الفسفاط ومشتقاته ومشروع مصب الفوسفوجيبس الذي انطلق إعداده منذ أكثر من 15 سنة.ويطالب المجتمع المدني بقابس الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة في ملف التلوث بمعالجة هذا الملف معالجة ناجعة وبإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة فضلا عن تعويض الجهة عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بها طوال أكثر من 4 عقود.مر/ ع ت /جود