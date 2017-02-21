ذبح طفل الـ11 سنة قرب نزل مهجور بقبلي "الاشتباه في تورّط ابن عمّه في مقتله

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 17:50:02

- ألقت الوحدات الأمنية بقبلي اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2017 القبض على الشخص الذي ذبح الطفل ثم رماه قرب أحد النزل المهجورة.وحسب موقع " نسمة" الفضائية فإنّ الجاني يبلغ من العمر 20 سنة وهو ابن عم الضحية أصمّ ومعروف بعدوانيّته في تعاملاته.وأكدت نسمة حسب مصادرها الأمنية ان الجاني اِعترف بفعلته وتمّ حجز السكين الذي اِستعمله في جريمته .جدير بالذكر ان أطوار جريمة القتل التي استهدفت الطفل البالغ من العمر 11 سنة والذي يدرس بالسنة الثالثة ابتدائي بمعتمدية الفوار ليلة أمس حيث عثر عل الطفل مذبوحا من الوريد إلى الوريد بالقرب من أحد النزل السياحية المغلقة منذ الثورة.