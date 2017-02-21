ذبح طفل الـ11 سنة قرب نزل مهجور بقبلي "الاشتباه في تورّط ابن عمّه في مقتله

وحسب موقع " نسمة" الفضائية فإنّ الجاني يبلغ من العمر 20 سنة وهو ابن عم الضحية أصمّ ومعروف بعدوانيّته في تعاملاته.
وأكدت نسمة حسب مصادرها الأمنية ان الجاني اِعترف بفعلته وتمّ حجز السكين الذي اِستعمله في جريمته .
جدير بالذكر ان أطوار جريمة القتل التي استهدفت الطفل البالغ من العمر 11 سنة والذي يدرس بالسنة الثالثة ابتدائي بمعتمدية الفوار ليلة أمس حيث عثر عل الطفل مذبوحا من الوريد إلى الوريد بالقرب من أحد النزل السياحية المغلقة منذ الثورة.
Publié le:2017-02-21 17:50:02
Par:TARAK KLAA (France )
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