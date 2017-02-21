انطلاق اشغال استكمال مشروع توسعة قطب الغزالة ومواطن يدعي ملكيته لارض المشروع

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 17:47:31

- أعطى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة، مبروك كورشيد، الثلاثاء، إشارة انطلاق أشغال استكمال مشروع توسعة القطب التكنولوجي بالغزالة بهضبة النحلي على مساحة 36 هكتارا بكلفة ناهزت 38 مليون دينار.وأكد معروف أن انطلاق اشغال هذا المشروع المعطل منذ سنة 2012 بسبب إشكاليات عقارية، يحمل بعدا رمزيا وإشارة واضحة لبسط الدولة لنفوذها على ملكها الخاص.وأشار إلى أن استكمال أشغال توسعة القطب التكنولوجي الغزالة بهضبة النحلي، سيمكن من احتضان المؤسسات الوطنية والدولية في محيط يستجيب للمواصفات العالمية بما يساهم في تعزيز الاستثمار وبعث مواطن الشغل.كما سيكون هذا الفضاء، على حد قوله، منطلقا للتفاوض مع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية الكبرى للاستثمار في تونس نظرا لموقعه الاستراتيجي وقربه من المطار والمرافق الاساسية، وهو ما سيفتح آفاقا واعدة للمستثمرين خاصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.ومن المنتظر أن تستكمل اشغال القسط الأول من هذا المشروع في غضون ستة أشهر، حسب ما أفاد به المدير العام للقطب التكنولوجي الغزالة، محمد علي الماجري، الذي أكد أن اشغال التوسعة بالنسبة للبناءات بلغت 90 بالمائة في انتظار استكمال مد الشبكات العمومية، لاسيما الشبكات العصرية للاتصالات ذات التدفق العالي لتفعيل وسائل التنشيط التكنولوجي وتدعيم التفاعل الايجابي بين عناصر البحث والتكوين والإنتاج واستقطاب المؤسسات الدولية ودفع نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ /اوفشورين/.وقد تعرض وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، في الاثناء، للتهجم من قبل مواطن اقتحم بصفة فجئية موقع اشغال توسعة القطب التكنولوجي الغزالة بهضبة النحلي من ولاية اريانة، مدعيا ملكيته لأرض المشروع، وقد تدخل اعوان الحرس الوطني لمنعه من التعرض للوزير والوفد المرافق له إبان اشرافه اليوم الثلاثاء على انطلاق استكمال القسط الاول من مشروع توسعة القطب التكنولوجي الغزالة /النحلي.وطالب المواطن الذي كان في حالة هستيرية المسؤولين بتطبيق ما قال/إنها أحكام قضائية صادرة لفائدته لتحوز أرض مشروع توسعة القطب التكنولوجي وما عليها من بناءات/، نافيا أن تكون تابعة لأملاك الدولة، حسب تعبيره.فتح