قريبا حل كل الإشكاليات التي تعيق صناعة السفن الكبيرة في المهدية (الوالي)

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 19:05:45

- قريبا ستزاح كل العراقيل التي تعيق تقدم صناعة السفن الكبيرة بميناء المهدية، والتي تؤمنها الشركة التونسية الايطالية لتصنيع السفن، وفق ما أكده والي الجهة محمد بودن خلال زيارة أداها إلى الشركة.وأوضح الوالي، في تصريح إعلامي، أن دراسة ستنطلق في الأيام القليلة القادمة لتزويد الشركة بالكهرباء ذات الجهد العالي "وهو ما من شأنه أن يحثّ المستثمر على مواصلة العمل في ظروف مناسبة".وذكر بودن أن المساعي جارية لتمكين هذا المصنع، المختص في إنتاج السفن كبيرة الحجم، من مساحة إضافية لتوسيع أشغاله وتفريغ المواد الأولية التي يستوردها بكل يسر.ولاحظ، في هذا السياق، أنه تمت مراسلة السلطات المختصة على غرار اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات المصادرة قصد رفع سفينة "جنات 2 " المصادرة لتوفير المساحة المرجوة للشركة لمواصلة عملها.ولاحظ الوالي أن الشركة التونسية الايطالية لتصنيع السفن تشغل حاليا حوالي 50 عاملا وينتظر أن تدعم مواردها البشرية بخمسين آخرين قبل موفى سنة 2017 مشيرا إلى أنها تعمل، في القوت الحالي، على الانتهاء من صناعة سفينة بطول 29 مترا مع التحضير لصناعة ثلاث سفن أخرى بنفس المقاييس.وشدد بودن على أهمية دفع الاستثمار في الجهات وإزاحة العراقيل وتبسيط الإجراءات قصد الحث على توفير مواطن شغل إضافية ودفع التنمية في الجهة.جمر/جود