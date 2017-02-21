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Economie

متابعة تقدم المشاريع العمومية المدرجة بالمخطط الخماسي 2016 /2020 والمشاريع المعروضة في ندوة تونس 2020

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - خصصت جلسة عمل انتظمت الثلاثاء باشراف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، ووزير التجهيز والإسكان محمد الصالح العرفاوي، لتدارس مدى تقدم مشاريع البنية التحتية المدرجة بالمخطط التنموي 2016 و2020، وكذلك المشاريع التي تم عرضها خلال الندوة الدولية تونس 2020.

كما تناولت الجلسة سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين خاصة في جانب التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يساعد على التسريع في تنفيذ المشاريع الوطنية والجهوية التي ستنجز بمساهمات تمويل خارجية.
وبينت المعطيات المقدمة بالمناسبة، "أن جملة المشاريع العمومية المزمع إنجازها في قطاع التجهيز خلال المخطط التنموي 2016/2020 قد تضاعفت مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم الشروع في تنفيذ الجزء الأول منها والبالغ استثماراتها 4ر3 مليار دينار منذ 2016، أما الجزء الثاني وقيمة استثماراتها 7ر4 مليار دينار ستنطلق مع نهاية سنة 2017، فيما يتم انجاز الجزء الثالث باستثمارات تقدر ب6ر3 مليار دينار مع بداية سنة 2019.

وتهم المشاريع بالخصوص إنجاز الطريق السيارة للوسط في جزءها الأول تونس جلمة والطريق الرابطة بين تطاوين والطريق السريعة صفاقس قابس، وتطوير 675 كلم من الطرقات المرقمة بمختلف الولايات وكذلك تهيئة 700 كلم من الطرقات المرقمة و750 كلم من المسالك وحماية بعض المدن من الفيضانات على غرار منوبة وحي الزهور وقابس وتونس الكبرى ومناطق أخرى وإنجاز الجزء الثاني من مشروع السكن الاجتماعي وبرنامج تهيئة الأحياء الشعبية بكافة الولايات ومشاريع أخرى.
وتم التطرق خلال الجلسة إلى بعض المشاريع التي تم عرضها خلال الندوة الدولية تونس 2020 ومدى التقدم في إعداد الدراسات الخاصة بها.
وأكد الوزيران بالمناسبة على أهمية التنسيق بين الوزارتين وكذلك الجهات المانحة بما يساعد على الإسراع في تنفيذ المشاريع، كما تم الإتفاق على برمجة لقاءات دورية كل شهر ونصف للوقوف على سيرها وما تتطلبه من مزيد المتابعة سواء على مستوى الإنجاز أو في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.

م/مر/ ع ت


Publié le:2017-02-21 18:11:57

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