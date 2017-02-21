Radio Babnet Tunisie  On Air: Amina Fakhet - 3ajbin A3saba  
Economie

ديوان الحبوب ينفي وجود اي خطر نتيجة هدم مخازن الحبوب بميناء بنزرت

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - نفت مصالح ديوان الحبوب وجود اي خطر ناتج عن عملية هدم المخازن الواقعة بالميناء التجاري بالجهة، وذلك في اجابتها عن استفسار السلط الجهوية ببنزرت التي طالبت بالتوضيح حول الموضوع الذي أثاره أمس الاثنين عدد من مكونات المجتمع المدني بالجهة.

وأكد مصدر جهوي مسؤول، في هذا الصدد، أنه "كانت للسلط الجهوية ببنزرت اتصالات مباشرة مع مصالح الديوان بشأن ما تم تداوله، واكدت ادارة ديوان الحبوب انها اجرت التحاليل اللازمة بشأن المخازن واتضح وفق التحاليل المجراة خلو المكان من أي مادة سامة"، مفيدا بان الادارة العامة لديوان الحبوب سترسل الدراسة الخاصة بالتحاليل الى الجهة من اجل الاطلاع عليها من قبل كل الهياكل المعنية والراغبة في المتابعة.
يذكر ان عددا من المكونات المجتمعية اشارت امس الاثنين الى ان عملية هدم مخازن الحبوب بميناء بنزرت قد تتسبب، على حد تعبيرها، في كوارث صحية نتيجة عدم احترام قواعد هدم البناءات المحتوية على مواد كيميائية سامة و عدم احترام طرق التخلص منها، مطالبة بفتح تحقيق في صحة المعلومات الواردة في هذا الامر و التدخل العاجل من اجل طمأنة المواطنين والحفاظ على صحتهم.
مر/يسر



Publié le:2017-02-21 17:37:18

cadre-98b39a276b85333a388950b6d434af05-2017-02-21 17:37:18
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138740



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138740 847|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires