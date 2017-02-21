ديوان الحبوب ينفي وجود اي خطر نتيجة هدم مخازن الحبوب بميناء بنزرت

وأكد مصدر جهوي مسؤول، في هذا الصدد، أنه "كانت للسلط الجهوية ببنزرت اتصالات مباشرة مع مصالح الديوان بشأن ما تم تداوله، واكدت ادارة ديوان الحبوب انها اجرت التحاليل اللازمة بشأن المخازن واتضح وفق التحاليل المجراة خلو المكان من أي مادة سامة"، مفيدا بان الادارة العامة لديوان الحبوب سترسل الدراسة الخاصة بالتحاليل الى الجهة من اجل الاطلاع عليها من قبل كل الهياكل المعنية والراغبة في المتابعة.
يذكر ان عددا من المكونات المجتمعية اشارت امس الاثنين الى ان عملية هدم مخازن الحبوب بميناء بنزرت قد تتسبب، على حد تعبيرها، في كوارث صحية نتيجة عدم احترام قواعد هدم البناءات المحتوية على مواد كيميائية سامة و عدم احترام طرق التخلص منها، مطالبة بفتح تحقيق في صحة المعلومات الواردة في هذا الامر و التدخل العاجل من اجل طمأنة المواطنين والحفاظ على صحتهم.
مر/يسر
Publié le:2017-02-21 17:37:18
Par:TARAK KLAA (France )
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