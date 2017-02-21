لجنة جديدة تنظر في المسائل التطبيقية المتعلقة بالأحكام الخاصة بجباية الأطباء

وأشار بلاغ أصدرته وزارة المالية، الثلاثاء، انه تم خلال اللقاء التأكيد على "حرص وزارة المالية على مواصلة سياسة الحوار مع كل ممثلي المهن الحرة من أجل حسن تفعيل وتطبيق القوانين الخاصة بالجباية وطرق استخلاصها.
وبينت وزيرة المالية من جهة أخرى حرصها على مراعاة النصوص الترتيبية، الخاصة بجباية الاطباء بالشكل الكافي، لأخلاقيات المهنة الطبية".
"وأبرزت أن الضغوطات، التي تعرفها المالية العمومية خلال هذه الفترة تتطلب تضافر جهود كل الأطراف لمزيد الالتزام بحسن أداء الواجب الجبائي وتعزيز موارد الدولة الذاتية.
" وأعرب ممثلو نقابة اتحاد اطباء الاختصاص للممارسة الحرة، بحسب نفس البلاغ، "عن الارادة في حسن تطبيق القوانين والالتزام بالواجب الجبائي مؤكدين ضرورة مزيد التنسيق مع وزارة المالية في جملة من الجوانب التطبيقية لتسهيل عملية تطبيق القانون.
" م/مر/ناد
Publié le:2017-02-21 15:16:18
Par:BenMoussa (Tunisia )
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