لجنة جديدة تنظر في المسائل التطبيقية المتعلقة بالأحكام الخاصة بجباية الأطباء

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 15:16:18

- سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية وتنسيقية الأطباء للنظر في المسائل التطبيقية الخاصة بأحكام قانون المالية المتعلقة بجباية الأطباء، ذلك ما تم الاتفاق بشأنه خلال لقاء، انتظم أمس الاثنين، وجمع وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي وممثلين عن نقابة اتحاد أطباء الاختصاص وأطباء الممارسة الحرة.وأشار بلاغ أصدرته وزارة المالية، الثلاثاء، انه تم خلال اللقاء التأكيد على "حرص وزارة المالية على مواصلة سياسة الحوار مع كل ممثلي المهن الحرة من أجل حسن تفعيل وتطبيق القوانين الخاصة بالجباية وطرق استخلاصها.وبينت وزيرة المالية من جهة أخرى حرصها على مراعاة النصوص الترتيبية، الخاصة بجباية الاطباء بالشكل الكافي، لأخلاقيات المهنة الطبية"."وأبرزت أن الضغوطات، التي تعرفها المالية العمومية خلال هذه الفترة تتطلب تضافر جهود كل الأطراف لمزيد الالتزام بحسن أداء الواجب الجبائي وتعزيز موارد الدولة الذاتية." وأعرب ممثلو نقابة اتحاد اطباء الاختصاص للممارسة الحرة، بحسب نفس البلاغ، "عن الارادة في حسن تطبيق القوانين والالتزام بالواجب الجبائي مؤكدين ضرورة مزيد التنسيق مع وزارة المالية في جملة من الجوانب التطبيقية لتسهيل عملية تطبيق القانون." م/مر/ناد