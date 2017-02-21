حصيلة نشاط وحدات الحرس الوطني بكامل جهات البلاد خلال الأسبوع الفارط

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 15:11:47

- تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 12 الى 18 فيفري الجاري، من إحباط 143 عملية تهريب، حيث قد قدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة بـ 5 ملايين و26 ألفا و179 دينارا.كما أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم إلقاء القبض على 1299 شخصا مفتش عنهم، وإيقاف 3 عناصر تكفيريّة مفتش عنها، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، الى جانب إيقاف 17 شخصا آخرين مشتبه فيهم بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي.وأضافت أنه تم حجز 10 بنادق صيد ومُسدّسين، و335 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّة، وحجز 411 قرصا مخدّرا و11 غراما من مخدّر "الكوكايين"، فضلا عن حجز 98 سيّارة وشاحنة مفتش عنها.وأكدت إحباط عمليتي إجتياز للحدود البرّية خلسة، وإلقاء القبض على 13 مجتازا، بالإضافة الى إحباط 4 عمليّات إجتياز للحدود البحرّية خلسة، وإلقاء القبض على 31 مجتازا.سبل