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Justice

إيقاف 3 أشخاص أحدهم قيم عام بمعهد خاصّ في قضيّة تدليس شهائد مدرسيّة ومسك وإستعمال مدلس

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - تعهّدت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة، بالبحث في قضيّة تدليس شهائد مدرسيّة ومسك وإستعمال مدلس، ضدّ 3 أشخاص أحدهم قيم عام بمعهد خاصّ.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بمزيد التحرّي، إعترف أحد المظنون فيهم، بأنه إتفق مع أحدهم على إستخراج شهادة مدرسيّة لفائدة أحد أقاربه، تُبرز مستواه التعليمي، وذلك بعد إضافة ثلاثة سنوات عن مستواه التعليمي الحقيقي، حتى يتمكّن من مواصلة دراسته واجتياز امتحان الباكالوريا، مقابل مبلغ مالي قدره 900 دينار.

وأكدت أنه بعد مراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمّة الأبحاث المتواصلة.



Publié le:2017-02-21 15:09:00

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