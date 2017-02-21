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Politique

انجيلا ميركل تلقى كلمة أمام البرلمان يوم الجمعة 3 مارس القادم

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - يعقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 3 مارس 2017، جلسة عامة ممتازة تلقي خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كلمة في اطار زيارة الدولة التى ستؤديها الى بلادنا، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب منجي الحرباوي.

وأضاف الحرباوي، أن مكتب المجلس المنعقد اليوم الثلاثاء بصفة استثنائية، نظر في ترتيبات هذه الجلسة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الناصر سيستقبل يوم الخميس المقبل رئيس مجلس الدولة الليبي عبد الرحمان السويحلي، الذى سيلتقي كذلك برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في إطار مبادرته لدفع الحوار الليبي- الليبي.
وبين أن الاجتماع مع المسؤول الليبي، سيكون بحضور أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الكتل في البرلمان.
عهد



Publié le:2017-02-21 13:10:09

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