انجيلا ميركل تلقى كلمة أمام البرلمان يوم الجمعة 3 مارس القادم

وأضاف الحرباوي، أن مكتب المجلس المنعقد اليوم الثلاثاء بصفة استثنائية، نظر في ترتيبات هذه الجلسة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الناصر سيستقبل يوم الخميس المقبل رئيس مجلس الدولة الليبي عبد الرحمان السويحلي، الذى سيلتقي كذلك برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في إطار مبادرته لدفع الحوار الليبي- الليبي.
وبين أن الاجتماع مع المسؤول الليبي، سيكون بحضور أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الكتل في البرلمان.
عهد
Publié le:2017-02-21 13:10:09
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: الحكم الصادر في حق ثلاثة نساء بتهمة السرقة كان بسبب مسروقات بقيمة اكثر من 350 دينارا وليس بسبب سرقة كمية من الجبن والتن والخبز كما تم تداوله