واضاف الميلادي ان "عملية السرقة تمت من قبل 3 نساء في فضاء تجاري بمنطقة سليمان، وان المتهمات تحولن الى الفضاء التجاري على متن سيارة خاصة، ولا يتعلق الامر بسرقة بسبب الشعور بالجوع، كما تم تداوله"، واكد انهن "من صاحبات السوابق، حيث قمن بسرقة مماثلة بمنزل تميم، وتم اتهامهن بناء على تسجيلات بكاميرا مراقبة، وعلى اعترافاتهن".
وبين ان "حكما صدر من المحكمة الابتدائية بقرمبالية في حقهن بتاريخ 10 نوفمبر 2016 ويقضي بالسجن لمدة 6 اشهر"، مشيرا الى انهن "قمن باستئناف الحكم".
يشار الى ان محكمة الاستئناف حكمت بإخلاء سبيلهنّ، بعد 4 أشهر من صدور الحكم.
جهوي/باشا
Publié le:2017-02-21 12:55:04
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: الحكم الصادر في حق ثلاثة نساء بتهمة السرقة كان بسبب مسروقات بقيمة اكثر من 350 دينارا وليس بسبب سرقة كمية من الجبن والتن والخبز كما تم تداوله