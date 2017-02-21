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Justice

الحكم الصادر في حق ثلاثة نساء بتهمة السرقة كان بسبب مسروقات بقيمة اكثر من 350 دينارا وليس بسبب سرقة كمية من الجبن والتن والخبز كما تم تداوله

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية (ولاية نابل)، ومساعد وكيل الجمهورية الياس الميلادي في تصريح ل(وات) ان ما تم تداوله في عدد من وسائل الاعلام بشان ايقاف 3 نساء بتهمة سرقة كمية صغيرة من "الجبن والتنّ والخبز" ليس صحيحا، موضحا ان الامر يتعلق بعملية سرقة كميات من مواد التجميل والتنظيف والمواد الغذائية بما تزيد قيمته على 350 دينارا.

واضاف الميلادي ان "عملية السرقة تمت من قبل 3 نساء في فضاء تجاري بمنطقة سليمان، وان المتهمات تحولن الى الفضاء التجاري على متن سيارة خاصة، ولا يتعلق الامر بسرقة بسبب الشعور بالجوع، كما تم تداوله"، واكد انهن "من صاحبات السوابق، حيث قمن بسرقة مماثلة بمنزل تميم، وتم اتهامهن بناء على تسجيلات بكاميرا مراقبة، وعلى اعترافاتهن".
وبين ان "حكما صدر من المحكمة الابتدائية بقرمبالية في حقهن بتاريخ 10 نوفمبر 2016 ويقضي بالسجن لمدة 6 اشهر"، مشيرا الى انهن "قمن باستئناف الحكم".
يشار الى ان محكمة الاستئناف حكمت بإخلاء سبيلهنّ، بعد 4 أشهر من صدور الحكم.
جهوي/باشا




Publié le:2017-02-21 12:55:04

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1 de 1 commentaires pour l'article 138725

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 21 Février 2017 à 13h 44m |           
من الجيد أن يحاكمن على ما اقترفنه... لكن قبلهن لا بد من النظر في القضايا الأهم و التي لا تهم صاحب متجر فحسب، بل تهم أمة بأسرها...



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