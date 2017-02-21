عدول التنفيذ يدخلون في إضراب عن العمل، بغلق المكاتب، يومي 22 و23 فيفري

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 15:28:12

- قرر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، أمس الإثنين، الدخول في إضراب عن العمل بغلق المكاتب يومي 22 و23 فيفري 2017 بكامل تراب الجمهورية، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.كما قرر مجلس الهيئة على إثر جلسة طارئة عقدها أمس بجندوبة عقد ندوة صحفية يوم 22 فيفري 2017 بتونس، "لتسليط الضوء على المظلمة التي تعرضت لها المهنة عقب إيقاف عدل منفذ عن العمل بتهمة انتحال صفة"، حسب نص البلاغ الذي جاء فيه أيضا أنه "سيتم تتبع كل من وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة ومساعده الأول، من أجل ما اقترفاه في حق الزميل، إلى جانب مواصلة التحركات من أجل التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المنظم للمهنة".يذكر أن عددا من عدول المنفذين قاموا أمس الإثنين بوقفة احتجاجية في بهو المحكمة الإبتدائية بجندوبة، عبّروا خلالها عن "امتعاضهم" من قرار كان اتخذه ممثل النيابة العمومية بالمحكمة ذاتها، بإيداع أحد زملائهم يوم الجمعة الماضي، السجن المدني ببلاريجيا وإحالته على أنظار الدائرة الجناحية الأولى، بتهمة "انتحال صفة".سارة