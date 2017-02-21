رئيس الجمهورية بتسلّم التقرير السنوي للمحكمة الإدارية

واستعرض اللقاء نشاط هيئات المحكمة القضائية والاستشارية وضرورة توفير الإمكانيات والوسائل الكفيلة باضطلاعها على أحسن وجه بصلاحياتها خاصّة وأنها تستعدّ للنظر في نزاعات الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
كما كان اللقاء فرصة للحديث حول السبل الكفيلة بتجاوز الإشكالات المتعلقة بإرساء المجلس الأعلى للقضاء.
Publié le:2017-02-21 12:45:20
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: الحكم الصادر في حق ثلاثة نساء بتهمة السرقة كان بسبب مسروقات بقيمة اكثر من 350 دينارا وليس بسبب سرقة كمية من الجبن والتن والخبز كما تم تداوله