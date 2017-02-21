رئيس الجمهورية بتسلّم التقرير السنوي للمحكمة الإدارية

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 12:45:20

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2017 بقصر قرطاج عبد السلام المهدي قريصعية الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بمناسبة تقديم التقرير السنوي للمحكمة الإدارية.واستعرض اللقاء نشاط هيئات المحكمة القضائية والاستشارية وضرورة توفير الإمكانيات والوسائل الكفيلة باضطلاعها على أحسن وجه بصلاحياتها خاصّة وأنها تستعدّ للنظر في نزاعات الاستحقاقات الانتخابية القادمة.كما كان اللقاء فرصة للحديث حول السبل الكفيلة بتجاوز الإشكالات المتعلقة بإرساء المجلس الأعلى للقضاء.