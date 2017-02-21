اعوان الامن الوطني بمنوبة يعثرون على فتاة مفقودة من صفاقس

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 12:41:26

- تمكن اعوان منطقة الامن الوطني بمنوبة، مساء امس الاثنين، من العثور على فتاة مفقودة كانت قد اختفت منذ يوم الجمعة الفارط 17 فيفري 2017 من منطقة الأفران بولاية صفاقس، حسب ما أفاد به مصدر امني مراسلة (وات) بالجهة.وأوضح ذات المصدر انه "تم العثور على الفتاة البالغة من العمر 17 سنة والعاملة بشركة لصنع الحلويات هائمة في احد الطرقات وسط مدينة منوبة ليتبين انها تحولت من صفاقس نحو العاصمة بهدف الاتصال بأحد القنوات التلفزية وعرض مشاكلها في احد البرامج الاجتماعية، لكنها ظلت الطريق وبقيت منذ ذلك التاريخ تجوب الشوارع"، مشيرا الى انه "تم التحري عن الفتاة وإعلام الجهة الامنية المفتشة عنها ثم احالتها على مصالح الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالعاصمة"، على حد قوله.ن ع