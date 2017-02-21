اعوان الامن الوطني بمنوبة يعثرون على فتاة مفقودة من صفاقس

وأوضح ذات المصدر انه "تم العثور على الفتاة البالغة من العمر 17 سنة والعاملة بشركة لصنع الحلويات هائمة في احد الطرقات وسط مدينة منوبة ليتبين انها تحولت من صفاقس نحو العاصمة بهدف الاتصال بأحد القنوات التلفزية وعرض مشاكلها في احد البرامج الاجتماعية، لكنها ظلت الطريق وبقيت منذ ذلك التاريخ تجوب الشوارع"، مشيرا الى انه "تم التحري عن الفتاة وإعلام الجهة الامنية المفتشة عنها ثم احالتها على مصالح الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالعاصمة"، على حد قوله.
ن ع
Publié le:2017-02-21 12:41:26
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: الحكم الصادر في حق ثلاثة نساء بتهمة السرقة كان بسبب مسروقات بقيمة اكثر من 350 دينارا وليس بسبب سرقة كمية من الجبن والتن والخبز كما تم تداوله