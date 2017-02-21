توننداكس يعكس توجهه ويسجل زيادة بداية معاملات الثلاثاء

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 12:36:28

- عكس توننداكس بداية معاملات، الثلاثاء، توجهه وسجل زيادة بنسبة 0،10 بالمائة ليصل الى مستوى 5476،83 نقطة.وقدر حجم المعاملات ب0،868 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة "مينا كابتل".وتميز أداء أسهم لاندور بتحقيق أفضل نسبة ارتفاع اذ تطورت قيمتها ب2،89 بالمائة (8،900 دينار).وتطورت أسهم سرفيكوم بنسبة 2،76 بالمائة (9،300 د).وعرفت أسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة ارتفاعا بنسبة 2،41 بالمائة (1،840 د). في المقابل تراجعت أسعار أسهم المعامل الالية بالساحل بنسبة 4،16 بالمائة (1،480 د).كما تقلصت قيمة أسهم العصرية للايجار والكتروستار على التوالي بنسبة 2،76 بالمائة (3،870 د) وبنسبة 2،75 بالمائة (2،820 د).