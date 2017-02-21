توننداكس يعكس توجهه ويسجل زيادة بداية معاملات الثلاثاء

وقدر حجم المعاملات ب0،868 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة "مينا كابتل".
وتميز أداء أسهم لاندور بتحقيق أفضل نسبة ارتفاع اذ تطورت قيمتها ب2،89 بالمائة (8،900 دينار).
وتطورت أسهم سرفيكوم بنسبة 2،76 بالمائة (9،300 د).
وعرفت أسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة ارتفاعا بنسبة 2،41 بالمائة (1،840 د). في المقابل تراجعت أسعار أسهم المعامل الالية بالساحل بنسبة 4،16 بالمائة (1،480 د).
كما تقلصت قيمة أسهم العصرية للايجار والكتروستار على التوالي بنسبة 2،76 بالمائة (3،870 د) وبنسبة 2،75 بالمائة (2،820 د).
Publié le:2017-02-21 12:36:28
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: الحكم الصادر في حق ثلاثة نساء بتهمة السرقة كان بسبب مسروقات بقيمة اكثر من 350 دينارا وليس بسبب سرقة كمية من الجبن والتن والخبز كما تم تداوله