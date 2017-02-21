هيئة الحقيقة والكرامة تعقد 3 جلسات إستماع علنية أيام 10 و11 و24 مارس

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 12:34:53

- أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ نشرته على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، أنها ستعقد ثلاث جلسات استماع علنية، في شهر مارس 2017.وأوضحت الهيئة أن الجلسة الأولى التي ستنظم يوم 10 مارس، ستخصص لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة، فيما ستخصص الجلسة الثانية التي ستنعقد يوم 11 مارس، لانتهاكات حرية النفاذ للأنترنات، أما الجلسة الثالثة فستخصص للإنتهاكات أثناء فترة الإستقلال، يوم 24 مارس 2017.وكانت الهيئة قد نظمت أولى جلساتها العلنية في 17 و18 نوفمبر 2016 بنادي عليسة بسيدي بوسعيد، وتم أثناءها الإستماع لشهادات ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الفترة الممتدة من 1955 إلى 2013، عبر محطات مختلفة منها أحداث الحوض المنجمي، وملاحقات المنتمين للتيار الإسلامي، نهاية التسعينات، وكذلك فترة الخلاف اليوسفي البورقيبي.وقد خصصت الجلستان الثالثة والرابعة، اللتان تم تنظيمهما بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة، يومي 17 و18 ديسمبر 2016، شهادات لمنتمين للتيار الإسلامي ولأحزاب يسارية وقومية، وشهادة لأحد ضحايا "براكة الساحل"، وشهادات أقرباء شهداء الثورة وشهداء أحداث الخبز، إلى جانب شهادة لأحد الدبلوماسيين المتضررين من النظام السابق.وقد خصصت الجلسة الخامسة والتي عقدت يوم 14 جانفي 2017، بمناسبة إحياء الذكرى السادسة للثورة التونسية، لضحايا الثورة وتوظيف القضاء والتجنيد القسري، فيما خصصت الجلسة السادسة التي عقدت يوم 26 جانفي الماضي، لضحايا ما يعرف ب"الخميس الأسود"، من النقابيين.عدل