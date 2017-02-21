تونس: إنطلاق عملية إيقاف الهواتف الذكية التي يقع الإبلاغ عن سرقتها نهاية شهر سبتمبر 2017

وجاء هذا القرار إثر إجتماع عقدته الهيئة الوطنية للإتصالات حول موضوع "الهواتف الجوالة المقلدة والهواتف المسروقة والسوق الموازية"، وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية من مشغلين ومركز الدراسات والبحوث للإتصالات وممثلين عن الموزعين المعتمدين .
وتهدف الهيئة من وراء إطلاق هذا الإجراء إلى حماية الإقتصاد التونسي والمستهلك من الأضرار المادية والمخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن تسويق هذه الهواتف وإستعمالها.
نهل
Publié le:2017-02-21 10:52:39
Par:almokh (Tunisia )
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